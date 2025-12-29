Große Solidarität in herausfordernden Zeiten

Kinderlachen-Eifel e.V. dankt für wertvolle Unterstützung aus der Region

Die aktuelle Zeit stellt viele gemeinnützige Vereine vor große Herausforderungen – so auch Kinderlachen-Eifel e.V. Steigende Kosten, wachsende soziale Bedürfnisse und gleichzeitig begrenzte finanzielle Mittel sorgen für eine angespannte Lage. Umso bewegender ist die große Solidarität, die der Verein in den vergangenen Wochen erfahren durfte.

Dank zahlreicher Spenden aus der Region konnten insgesamt rund 25.500 Euro gesammelt werden – ein starkes Zeichen der Mitmenschlichkeit und des Vertrauens in die Arbeit von Kinderlachen-Eifel e.V.

Besonders hervorzuheben sind die großzügigen Zuwendungen der STIFTUNG REHKIDS (9.500 EUR) sowie der katholischen Kirchengemeinde Ernzen und Echternacherbrück (5.000 EUR). Aber auch viele weitere Unternehmen, Vereine und Privatpersonen haben mit ihren Spenden gezeigt, dass ihnen das Wohl von Kindern und Jugendlichen am Herzen liegt:

Unterstützung kam unter anderem von der WITTE Bitburg GmbH, der Rhein-Taunus-Krematorium GmbH, dem MV Lyra Idesheim 1928 e.V., der katholischen Frauengemeinschaft Wolsfeld, regionalen Unternehmen, engagierten Einzelpersonen sowie vom Team Hilko und Paddys Weihnachtsmarkt in Rittersdorf, das mit dem kleinen Weihnachtsmarkt in Rittersdorf eine beeindruckende Spendensumme von 3.030,63 EUR sammelte.

„Diese Spenden kommen genau zur richtigen Zeit“, betont Thomas Treptau, der Vorsitzende des Vereins „Sie helfen uns nicht nur, unsere Projekte weiterzuführen, sondern geben uns auch Mut und Zuversicht in einer Phase, die für den Verein finanziell sehr angespannt ist.“

Ein großer Teil der Spendengelder fließt in die vereinseigene Aktion „Ferienpatenschaften“. Dieses Projekt ermöglicht es, Kinder und Jugendliche aus finanziell belasteten Familien unbürokratisch zu unterstützen, damit sie an qualitätsvollen Ferienfreizeiten teilnehmen können – gerade dann, wenn das eigene Familienbudget dies eigentlich nicht zulässt. Ferien, Gemeinschaft, Abstand vom Alltag und unbeschwerte Momente sind für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit, aber enorm wichtig für ihre Entwicklung.

Ein weiterer Teil der Spenden wird für die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs eingesetzt. Dazu zählen unter anderem die Miete der Geschäftsstelle, Fahrzeuge, Versicherungen und weitere notwendige Betriebsausgaben. Diese Kosten werden bewusst nicht auf die Teilnahmebeiträge der Freizeitangebote umgelegt, denn sonst wären die Angebote für viele Familien schlicht unbezahlbar.

Kinderlachen-Eifel e.V. bedankt sich von Herzen bei allen Spenderinnen und Spendern. Jede einzelne Unterstützung – ob groß oder klein – trägt dazu bei, dass Kinder auch in schwierigen Zeiten lachen, Gemeinschaft erleben und unvergessliche Ferienmomente sammeln können.

Diese Solidarität zeigt: Die Region steht zusammen – besonders dann, wenn Hilfe am dringendsten gebraucht wird.

Sie möchten uns auch unterstützen? Dann können Sie jetzt spenden!

Eine Spende können Sie entweder unter dem Verwendungszweck FERIENPATENSCHAFTEN an unser Spendenkonto DE22 5865 0030 0008 0620 44 bei der KSK Bitburg-Prüm überweisen oder über unsere Website www.jugendreisen54.de den Spendenbutton nutzen, wie auch unsere betterplace-Kampagne unterstützen.

Der Verein Kinderlachen-Eifel e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Angebot an Freizeiten, Reisen und Beratung für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Dabei steht bei uns vor allem die soziale Förderung im Vordergrund. Unter Ausschöpfung vieler Fördermittel und Spenden wollen wir auch Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Haushalten mit in unser Programm einbeziehen. ALLE Kinder und Jugendliche ob mit Migrationshintergrund oder ohne, mit Beeinträchtigungen oder ohne, aus Familien mit viel oder wenig Geld – ALLE sollen gleichwertig teilnehmen können.

Besonderen Augenmerk legen wir als Verein aber darauf, dass unsere Programme zum Großteil durch Jugendliche entwickelt werden und auch umgesetzt werden.

Auch bei der Besetzung unseres Vorstandes legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Jugendlichen dort in großer Zahl vertreten sind.

