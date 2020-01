Große Schuhe für Damen und Herren bei schuhplus

Bei schuhplus kann man tolle Schuhmode shoppen

Damen und Herren mit großen Füßen haben meist das Problem, dass es im Handel oder auch im Internet nicht ausreichend Schuhwerk für den eigenen Bedarf gibt. Dazu kommt, dass viele Modelle nicht gerade modisch aussehen. Zum Glück gibt es jetzt das Unternehmen schuhplus, das sich mit seinem Angebot voll und ganz auf Damen- und Herrenschuhe in großen Größen spezialisiert hat.

Im Webshop oder auch in drei Ladengeschäften bei schuhplus tolle Schuhmode shoppen

Damen und Herren mit großen Füßen können daher jetzt aufatmen, denn das Angebot bei schuhplus ist breit gefächert. Da gibt es in vielen Varianten grosse Schuhe für den Sommer Sandalen oder Sneaker sowie Badelatschen, für das Büro elegante Pumps und Halbschuhe, für den Abend High Heels für die Dame, für den Sport Sportschuhe sowie für die kalte Jahreszeit wärmende Stiefel. Die verschiedenen Modelle sind dabei bei schuhplus in vielen Farben und Modestilen bestellbar. Wer gern im Internet bestellt, kann die passenden Schuhmodelle direkt im Webshop des Anbieters schuhplus ordern. Der Webshop ist dabei übersichtlich aufgebaut und macht die Suche nach den passenden Modellen zum Kinderspiel. Es gibt die Schuhe für Herren dort in den Größen 46 bis 54 und für Damen in den Größen 42 bis 46. Alternativ ist es ebenfalls möglich, in eines der drei Geschäfte von schuhplus zu gehen, denn viele Damen und Herren mit großen Füßen ziehen es vor, die Modelle zuerst anzuprobieren oder sich sogar beraten zu lassen. Daher hat das Unternehmen sich ebenfalls dazu entschieden, sein breites Angebot in Ladengeschäften zum Kauf anzubieten. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) sowie ebenfalls im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm.

Modelle für Damen und Herren mit großen Füßen in ausgezeichneter Qualität

Selbstverständlich handelt es sich bei den Modellen von schuhplus ausschließlich um Ware bester Qualität und Güte! So stammen die Schuhe von bekannten Marken wie Lloyd, Gabor, Adidas und Fretz Men, das heißt, die Schuhe weisen eine ausgezeichnete Verarbeitung, eine trendige Form und ein hochwertiges Innenleben auf, welches unter anderem aus Leder oder auch aus sommerlich leichtem Textil bestehen kann. Gerade Damen und Herren mit großen Füßen legen viel Wert auf eine perfekte Passform der Schuhmodelle.

Für jeden Anlass dank schuhplus ab sofort den passenden Schuh in Übergröße tragen

Büro oder Event, Freizeit oder Urlaub, Sport oder Hobby: Ab sofort tragen Damen und Herren dank schuhplus stets die passenden Schuhmodelle!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

