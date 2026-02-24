Große Bläserkunst und regionaler Austausch

International renommiertes Blechbläser-Sextett „Ensemble Classique“ begeistert Publikum in Merching

Merching, 23. Februar 2026 – Ein kulturelles Highlight bot die Merchinger FORUM MEDIA GROUP unter dem Titel „FORUM Kultur“ am vergangenen Donnerstag, 19. Februar 2026, seinen Mitarbeitenden, deren Angehörigen, langjährigen Partnern und hochrangigen Gästen aus der Region. Beim Konzertabend im Glasforum am Unternehmenssitz in Merching interpretierte das international renommierte „Ensemble Classique“ Klassiker der Musikgeschichte mit beeindruckender Virtuosität und Spielfreude und sorgte so für einen gelungenen Kulturabend in angenehmer Atmosphäre.

Bei FORUM hat es eine lange Tradition, den zentralen Veranstaltungsort Glasforum für kulturelle Events wie Konzerte und Vernissagen zu nutzen. Mit der nun neu aufgelegten Reihe „FORUM Kultur“ unterstreicht die FORUM MEDIA GROUP ihre Verbundenheit mit dem kulturellen Leben in der Region. Zu den Gästen beim Konzertabend zählten hochrangige Persönlichkeiten aus dem regionalen Umfeld und langjährige Partner des Unternehmens. Zahlreiche Mitarbeitende aus Merching kamen und brachten Familienangehörige mit. Auch Kolleginnen und Kollegen der Spitta GmbH, einer deutschen Tochtergesellschaft von FORUM MEDIA, machten sich aus Balingen auf den Weg ins Nachbarbundesland und nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit den Merchinger Kolleginnen und Kollegen.

Renommiertes Bläser-Ensemble

Das in Bad Wörishofen gegründete „Ensemble Classique“ ist seit Jahrzehnten auf internationalen Bühnen präsent und bekannt für seinen unverwechselbaren Klang und seine technische Brillanz. Während die erste Hälfte des Konzerts ganz im Zeichen klassischer Musik stand, bot die zweite Hälfte Jazz und eine gelungene Interpretation von Leonard Bernsteins „West Side Story“. Im Glasforum nutzten Gäste und Belegschaft den Abend, um sich bei Speisen und Getränken ungezwungen auszutauschen und Kontakte zu pflegen – ein Abend, der musikalische Qualität mit Austausch und Vernetzung verband.

„Wir freuen uns, unsere Veranstaltungstradition wieder aufleben zu lassen und mit dem „Ensemble Classique“ hochwertige Kultur direkt bei uns in Merching erlebbar zu machen – für unsere Mitarbeitenden, ihre Familien und langjährige Wegbegleiter und Partner in der Region“, sagte Unternehmensgründer Ronald Herkert zu Beginn des Abends.

Die FORUM MEDIA GROUP ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie maßgeschneiderten Lösungen. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

