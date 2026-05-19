Große Beteiligung bringt wichtige Impulse für das Projekt Talachse Eitorf

Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich aktiv an der Zukunftsentwicklung Eitorfs

Eitorf, den 19.5.2026 Das Projekt Talachse Eitorf stößt in der Bürgerschaft auf großes Interesse. Sowohl das Zukunftsforum vor Ort als auch die begleitende Online-Beteiligung wurden intensiv genutzt. Insgesamt beteiligten sich mehr als 300 Bürgerinnen und Bürger am bisherigen Prozess. Bereits im Vorfeld waren Politik, Verwaltung sowie weitere Institutionen im Rahmen eines Zukunftsworkshops eingebunden worden.

Die Ergebnisse der Beteiligung zeigen deutlich, welche Themen den Menschen in Eitorf besonders wichtig sind und welche Erwartungen sie mit der zukünftigen Entwicklung der Talachse verbinden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Stärkung der Innenstadt, die bessere Erlebbarkeit der Sieg, die Sicherung und Weiterentwicklung von Gewerbe- und Industriestandorten sowie eine stärkere Vernetzung der einzelnen Quartiere.

„Die hohe Beteiligung zeigt, wie wichtig den Menschen die Zukunft der Talachse ist. Besonders wertvoll ist für uns, dass viele Hinweise sehr konkret formuliert wurden und damit unmittelbar in die weitere Arbeit einfließen können“, erklären Bürgermeister Rainer Viehof und die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Eitorf.

Im Rahmen des Projektes Talachse Eitorf wurden drei Zukunftsbilder diskutiert: „Die verbindende Mitte“, „Die Sieg und ihre Bänder“ sowie „Die Talachse als Perlenschnur produktiver Quartiere“. Dabei wurde deutlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger vor allem die Verbindung dieser unterschiedlichen Ansätze als Zukunftsperspektive für Eitorf sehen.

Besonders häufig genannt wurde der Wunsch nach einer attraktiveren Innenstadt mit mehr Aufenthaltsqualität, kurzen Wegen sowie einer stärkeren Nutzung als Wohn- und Begegnungsort. Gleichzeitig zeigte sich, dass die industrielle Prägung Eitorfs von vielen als wichtiger Teil der Identität wahrgenommen wird und Gewerbe- und Industriestandorte auch künftig eine zentrale Rolle für die Entwicklung der Gemeinde spielen sollen.

Ein weiteres zentrales Thema war die stärkere Einbindung der Sieg und ihrer Freiräume in die Ortsentwicklung. Viele Teilnehmende sprachen sich für zusätzliche Aufenthaltsorte am Wasser, bessere Fuß- und Radwegeverbindungen sowie weitere Freizeit- und Erholungsangebote aus. Gleichzeitig wurde mehrfach betont, dass Natur- und Hochwasserschutz bei allen Überlegungen berücksichtigt werden müssen.

Auch Fragen der Mobilität spielten eine wichtige Rolle. Genannt wurden unter anderem bessere Verbindungen zwischen Innenstadt und Gewerbegebieten, der Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes sowie Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr. Darüber hinaus wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger eine stärkere Vernetzung der einzelnen Quartiere und mehr Orte für Begegnung und gemeinschaftliches Leben.

Die Ergebnisse der Beteiligung bilden nun die Grundlage für die weitere Ausarbeitung des Strukturkonzeptes im Rahmen des Projektes Talachse Eitorf. Ziel ist es, die Innenstadt zu stärken, Gewerbe- und Industriestandorte langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln sowie die Grün- und Freiräume entlang der Sieg besser miteinander zu verbinden. Gleichzeitig soll die Talachse stärker als zusammenhängender Lebens-, Arbeits- und Begegnungsraum weiterentwickelt werden.

In den kommenden Monaten wird das Strukturkonzept weiter konkretisiert. Parallel dazu sind wieder Beteiligungsformate vorgesehen. Im Herbst soll erneut ein Zukunftsforum stattfinden, begleitet von einer zweiten Online-Beteiligung. Die Abschlusspräsentation des Strukturkonzeptes ist für Dezember 2026 vorgesehen.

„Uns ist wichtig, die Bürgerinnen und Bürger von Beginn an in den Prozess einzubinden. Die große Beteiligung zeigt, dass dies bereits jetzt gelungen ist“, erklären Lydia Reinhardt und Leon Wenigenrath von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Eitorf.

Das Projekt Talachse Eitorf:

Aufgrund der bevorstehenden tiefgreifenden Transformationsprozesse, die die Gemeinde Eitorf betreffen, ist die Entwicklung einer integrierten Gesamtperspektive für die Talachse unerlässlich. Das Strukturkonzept soll insbesondere die Transformation der gewerblichen und untergenutzten Flächen in der Talachse begleiten, die erheblichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die soziale Infrastruktur und die Wohn- und Lebensqualität der gesamten Gemeinde haben. Seit September 2025 begleitet und unterstützt das Planungsbüro Pesch und Partner aus Dortmund die Gemeinde bei der strategischen Ausrichtung.

Kontakt

Wirtschaftsförderung Gemeinde Eitorf

Lydia Reinhardt

Markt 1

53783 Eitorf

02243 89 214



https://www.eitorf.de/

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