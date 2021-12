Große Auswahl und schnelle Lieferung von Stählen verschiedenster Güteklassen

Als Stahlhandelsunternehmen verfügt die UnionStahl Nord GmbH über einen Lagerbestand von etwa 10.000 Tonnen verschiedener Grobbleche, Schiffbaustähle und Wulstflachstähle an den Standorten Hannover, Isernhagen, Bremen und Stralsund. So kann das Unternehmen seinen Kunden aus diversen Stahl verarbeitenden Branchen kurze Lieferzeiten anbieten. Insbesondere im Bereich Bleche nach Bahnnorm DBS 918002-02 und Schiffbaustahl mit DNV/GL und LR Abnahme APZ 3.2 weist der Stahlhändler aus Niedersachsen eine große Bandbreite an vorrätigen Abmessungen auf. Die DBS Bleche in der Güte S355J2+N DBS 918002-02 und DBS 918002-01 von UnionStahl Nord GmbH kommen im Brücken-, Waggon- und Bahnbau zum Einsatz. Die Produktgüten Grad A, A36, D36, E36 mit DNV/GL und

LR-Abnahme werden für den Bau von Schiffen verwendet.

Das Sortiment wird ergänzt durch Druckbehälterstähle, Kesselbleche, Feinkornbaustähle, Offshorestähle, Hochfeste Stähle, verschleißfeste Stähle, Vergütungsstähle und Einsatzstähle. Diese kommen bei unseren Kunden aus den Branchen Behälterbau, Apparatebau, Stahlbau, Rohrleitungsbau, Maschinenbau, Baumaschinen, Kranbau, Landmaschine, Bahntechnik, Mining, Metallverarbeitung und Werkzeugbau zum Einsatz.

Die UnionStahl Nord GmbH verfügt innerhalb der Gruppe über diverse Schneidanlagen. Dazu gehört Autogenschneiden, Plasmaschneiden und Laserschneiden. Neben Blechzuschnitten und Brennzuschnitten können weitere Bearbeitungschritte wie Bohren, Fasen, Walzen, Kanten, Strahlen und Primern angeboten werden.

Die Lieferzeiten sind kurz. Bleche können innerhalb 24/48 h ausgeliefert werden und Brennzuschnitte innerhalb 1-2 Wochen.

Der hohe Qualitätsanspruch von UnionStahl Nord GmbH wird zusätzlich durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 verdeutlicht. Auf ihrer Website werden ausführliche Informationen zu den einzelnen Güten und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Die gut ausgebildeten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen mit Fachwissen und technischem Know-How zur Seite, um die Bedarfe der Kunden zuverlässig nach deren Wünschen zu erfüllen.

Die UnionStahl Nord GmbH hat ihren Firmensitz in Hannover und wird von den beiden Geschäftsführern Norman Sandrock und Andreas Breitmoser geleitet. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat sich auf den Handel mit Stählen und Blechen spezialisiert.

Firmenkontakt

UnionStahl Nord GmbH

Andreas Breitmoser

Aronstabweg 4

30559 Hannover

+49 (0)511 / 89 77 65 – 0

nord@unionstahl.com

https://unionstahlnord.de/

