Grippeimpfung: Jetzt vorsorgen und gesund durch den Winter kommen

Apotheken beraten und impfen gegen Influenza

Mainz – Ab Oktober werden die Tage kühler und damit beginnt langsam die Zeit, in der das Risiko für eine Grippe-Erkrankung steigt. Die Grippeschutzimpfung bietet nach wie vor den wirksamsten Schutz vor einer Infektion mit dem Influenza-Virus. Neben Hausarztpraxen impfen auch in diesem Jahr wieder viele Apotheken in Rheinland-Pfalz. Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz – LAV ruft deshalb alle Bürgerinnen und Bürger auf, die Impfmöglichkeiten jetzt und in den kommenden Wochen zu nutzen, sagt Vorstandsmitglied Petra Engel-Djabarian: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Impfquote in Rheinland-Pfalz steigern – und damit die Ausbreitung des Virus in der Grippesaison eindämmen, um das Gesundheitssystem in der Erkältungszeit zu entlasten.“

„Die Grippeschutzimpfung reduziert deutlich das Risiko, an Influenza zu erkranken oder einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden. Besonders wichtig ist das für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder einer chronischen Erkrankung ein höheres Risiko haben – und für werdende Mütter, die sich und ihr ungeborenes Kind schützen möchten“, erklärt Petra Engel-Djabarian. „Wer solche Menschen in seiner Familie oder im Freundeskreis hat, sollte sich ebenfalls impfen lassen. Denn jede Impfung schützt nicht nur die geimpfte Person, sondern auch alle Menschen in unserem Umfeld von den Großeltern bis zum Busfahrer, von den Supermarktangestellten bis hin zu den Lehrkräften der Kinder.“

Die Impfung in der Apotheke vor Ort ist unkompliziert und oft ohne lange Wartezeit möglich. „Gerade für Berufstätige oder Menschen ohne Hausarzt ist das ein wichtiger Vorteil“, betont Engel-Djabarian weiter. „Viele Apotheken bieten auch erweiterte Impfzeiten an – abends oder am Wochenende. So wird die Grippeschutzimpfung für alle einfach erreichbar.“ Welche Apotheken Grippeimpfungen anbieten, können Interessierte bequem unter www.apoguide.de über die Postleitzahlsuche herausfinden.

Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz e. V. – LAV vertritt die Interessen der selbstständigen Apothekerinnen und Apotheker in Rheinland-Pfalz. Er ist Vertragspartner der Krankenkassen und schließt mit diesen Verträge ab. Von den rund 800 Apothekenleitern sind rund 95 Prozent freiwillige Mitglieder im Verband.

