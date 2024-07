Grillseminar „STEAKWELTREISE“ und Küsten-Barbecue im Strandhotel Zingst

Zingst, den 11. Juli 2024 – Das Strandhotel Zingst lädt alle Grill- und Fleischliebhaber zu einem besonderen kulinarischen Event ein: dem Grillseminar „STEAKWELTREISE“ mit Grillexperte Marc-Oliver Suppá alias Fastfood Gourmet. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 17. Juli 2024, von 15:00 bis 18:00 Uhr im Hotelgarten statt.

Unter dem Motto „STEAKWELTREISE“ werden die Teilnehmer auf eine geschmackliche Reise rund um den Globus mitgenommen. Die Reise startet in Deutschland mit Steaks aus der Region um Rostock und führt weiter nach Frankreich, Spanien, Amerika, Argentinien, Irland und schließlich nach Finnland.

Während des Grillseminars präsentiert der Grillmeister eine erlesene Auswahl an Rib Eye Steaks aus den jeweiligen Ländern. Er gibt Einblicke in die verschiedenen Rinderrassen, ihre Herkunft, Aufzucht und Haltung. Dabei wird besonders darauf geachtet, die Unterschiede in Geschmack und Qualität der Steaks herauszustellen.

Um den Gaumen der Teilnehmer zwischendurch zu neutralisieren und die Geschmackssensoren neu zu ordnen, werden kleine Snacks gereicht.

STEAK-WELTREISE im STRANDHOTEL ZINGST

Datum: Mittwoch, 17. Juli 2024

Uhrzeit: 15:00 – 18:00 Uhr

Preis: 149,- EUR pro Person inklusive Bier und Softdrinks

Anmeldung: Bis zum 15. Juli 2024 unter marketing@strandhotel-zingst.de

Zudem findet jeden Samstag im Strandhotel Zingst ab 17:00 Uhr das beliebte Küsten-Barbecue im Hotelgarten statt. Bei diesem besonderen Highlight an der Ostsee werden köstliche Spezialitäten wie US Black Angus Beef Brisket, US Short Ribs, rückwärts gegartes Strip Loin von der Mecklenburger BIO Färse und Prime Marblend Tomahawk serviert. Zusätzlich erwarten die Gäste Prime Wolowina Bavette aus dem Brennwagen und hausgemachte Beef Smash Burger mit Chili Cheese Sauce. Für Fischliebhaber gibt es eine geplankte Fish Selection aus dem Kohle-Tower. Begleitend werden gegrillte Tomatensuppe, diverse Beilagen und hausgemachte Saucen angeboten. Naschkatzen dürfen sich auf gegrillte Schoko-Bananen, handgemachtes Eis und Minz-Zucker-Marshmallow-Erdbeeren freuen. Die Teilnahme kostet 49,- € pro Person und eine vorherige Reservierung ist dringend empfohlen.

Über das Strandhotel Zingst:

Das seit Januar 2022 inhabergeführte Strandhotel Zingst, das von der „Jagdfeld Real Estate“ gemanagt wird, befindet sich auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. 2024 wurde es komplett renoviert. Es verfügt über 122 Zimmer und Suiten sowie über einen 1400 m² großen Spa- und Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool, Whirlbucht, Infrarotkabine, Saunen und Fitnessraum, dem Restaurant Nautica und der Oyster Bar. Bis ins Zentrum des Ortes sind es 50 Meter, der Badestrand ist zwei Gehminuten entfernt. Das Resort befindet sich direkt an der Zingster Seebrücke im naturbelassenen Nationalpark, zwischen Ostsee und Bodden.

