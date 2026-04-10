Grillfürst setzt neue Maßstäbe in der Grillpflege

Größtes Reinigungsportfolio für Grillgeräte aller Art

Grillpflege ist längst kein Thema mehr für Universalreiniger. Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Emaille, Keramik, Gusseisen, Glas, Plancha oder pulverbeschichtete Oberflächen stellen ganz eigene Anforderungen an Reinigung und Pflege. Genau hier setzt Grillfürst an und positioniert sich mit dem

größten Reinigungsportfolio für Grillgeräte aller Art. Mit 25 Reinigern und 33 Sets bietet Grillfürst für jeden Grill, jedes Material und jede Herausforderung die passende Lösung.

Aktuell umfasst das Clean-&-Care-Sortiment von Grillfürst 25 Reiniger und Pflegeprodukte sowie 33 passgenaue Reinigungssets. Das Sortiment ist gezielt darauf ausgelegt, für verschiedene Materialien, Verschmutzungen, Bauteile und Grillmarken die richtige Lösung bereitzustellen. Ob eingebrannte Rückstände auf dem Rost, Fett- und Rauchharz im Garraum, empfindliche Sichtscheiben, Keramikbrenner oder verschmutzte Flächen in der Outdoorküche – Grillfürst bietet für jeden Anwendungsfall das passende Produkt. Der besondere Vorteil: Kunden müssen nicht lange suchen oder verschiedene Produkte ausprobieren. Stattdessen finden sie schnell die passende Reinigungslösung für ihren Grill. Das schafft

Sicherheit bei empfindlichen Materialien, vereinfacht die Pflege und trägt dazu bei, den Wert hochwertiger Grillgeräte langfristig zu erhalten. „Gepflegte Grills halten länger und genau deshalb war es unser Ziel, das perfekte Reinigungsportfolio für jede Art von Grill und jedes Material anzubieten“, sagtJoachim Weber von Grillfürst. „Mit aktuell 25 Reinigern und 33 Sets haben wir das größte Reinigungsportfolio in diesem Bereich entwickelt. Und wir werden es konsequent weiter ausbauen, um unseren Kunden auch künftig für jeden

Grill und jede Herausforderung die passende Lösung bieten zu können.“ Mit diesem klaren Fokus auf Problemlösung, Materialkompetenz und einfache Produktauswahl stärkt Grillfürst seine Position als führender Anbieter für hochwertige Grillpflege und durchdachte Reinigungslösungen. https://www.grillfuerst.de/

ÜBER GRILLFÜRST

Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte,

Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör – ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und

After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen

steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte, Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör – ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

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Grillfürst GmbH

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Friedewalder Str. 24

36251 Bad Hersfeld

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