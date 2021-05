Griechisches Restaurant zwischen Tradition & Moderne

Griechisches Restaurant “Apollon” mit neuer Einrichtung von A.B.C. Worldwide

Mitten in dem beschaulichen, münsterländischen Örtchen Havixbeck gibt es seit 2017 das griechische Restaurant “Apollon” mit angeschlossenem Hotel. Das Haus allein ist schon ein Idyll. Der weiße Fachwerkbau wirkt von außen sehr einladend. Früher war hier über 30 Jahre eine typisch deutsche Gastronomie angesiedelt. Die Familien Vlachos & Gouiso erfüllten sich mit der Selbständigkeit einen Traum. Zuvor waren sie in der Gastronomie angestellt.

Einrichtung zunächst übernommen

Zunächst eröffneten sie mit der bestehenden Einrichtung, und das tat dem Erfolg keinen Abbruch. Schnell sprach sich herum, dass es am Standort des früheren Hotel-Restaurants Bäumer ein gutes, griechisches Restaurant gibt. Die Gäste kommen mittlerweile aus Havixbeck selbst, aus Billerbeck, Nottuln, Altenberge und auch aus Münster. Besonders beliebt sind die Lamm-Spezialitäten, aber auch Moussaka und Giros zählen zu den Rennern. Für Gesellschaften steht ein separater Saal zur Verfügung. Es wird auch ein Mittagstisch angeboten, der vorwiegend von älteren Gästen genutzt wird. Es war nicht schwer, in Havixbeck Fuß zu fassen. Mit zunehmendem Erfolg wurde es Zeit für den Wechsel der Einrichtung.

Neue Möbel fürs Restaurant

Die Gastronomen fanden bei A.B.C. Worldwide einen Landsmann, der sie nach ihren Vorstellungen beriet. Georgios Tzelepakis kommt selbst aus einer griechischen Gastronomen-Familie und kennt die Bedürfnisse seiner griechischen Kunden. Von Havixbeck aus zu den A.B.C. Worldwide Showrooms ist es nicht zu weit. Hier konnten sich die Gastronomen “live” von der Qualität der Möbel überzeugen und ihre Auswahl treffen. Da die Kunden einen sehr bequemen Stuhl zu einem guten Preis suchten, fiel die Wahl auf den Stuhl Carla. Der Vollpolsterstuhl mit seiner hohen Rückenlehne ist besonders bequem. Die Gesamthöhe des Stuhls lässt ihn elegant aussehen. Der dunkelbraune Kunstlederbezug setzt gelungene Akzente im Raum und ist zudem äußerst pflegeleicht. Außer Abstauben oder feuchtem Abwischen zur Reinigung braucht er keinerlei Pflege und sieht immer perfekt aus. Dazu lieferte A.B.C. Worldwide passende Säulentische in quadratischem Format mit einer Mittelsäule und in rechteckiger Form mit zwei Säulen. Säulentische haben den Vorteil, dass man sich nicht an außenliegenden Tischbeinen stoßen kann. Außerdem kann man sie gut für Feiern und andere geschlossene Gesellschaften zu langen Tafeln aneinanderreihen. Die dunklen Tischplatten aus HPL sind ebenfalls sehr pflegeleicht. Auch hier reicht Abstauben oder feuchtes Abwischen. Die neue Einrichtung kommt gut bei den Gästen an. Auch die Gastronomen sind begeistert: “Die Qualität ist sehr gut und nicht zu teuer.” Nur eine Ausnahme gibt es: Der alte Stammtisch ist geblieben. Die Stammtischbrüder treffen sich hier noch jedes Wochenende.

Ganzheitliches Interieur Design

Nur Möbel tauschen reichte nicht. Die Familien Vlachos & Gouiso wollten einen unverwechselbaren Look. Deshalb engagierten die Gastronomen drei griechische Künstler, die das gesamte Ambiente im griechischen Look gestalteten, mit Wandreliefs und kleinen Mauern, die an alte Ruinen erinnern. Zusammen mit den neuen Möbeln erstrahlt nun das Restaurant im komplett neuen Look.

