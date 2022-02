Griechisches Olivenöl auch in Deutschland genießen

Mit der innovativen Geschäftsidee der Familie Karapatzakis kann das Qualitätsprodukt aus Griechenland jetzt bequem online bestellt werden.

Neben der einzigartigen Landschaft und geschichtsträchtiger Architektur zeichnet sich das am Mittelmeer gelegene Land vor allem durch seine kulinarische Vielfältigkeit aus. Für das besondere Geschmackserlebnis bereichert dabei hochwertiges Olivenöl nicht selten die Zutatenlisten der griechischen Gerichte. Um diese edle Spezialität auch außerhalb eines Urlaubs genießen und damit auch Rezepte der eigenen Küche verfeinern zu können, bietet der Onlineshop ARISTOS ein direkt vom Erzeuger stammendes Sortiment.

Geschichte und Verwendung von Olivenöl

Der Ursprung des Olivenanbaus samt Gewinnung des Pflanzenöls reicht weit in die Vergangenheit zurück, wobei der Verwendung seit jeher ein Zusammenhang mit positiven Eigenschaften für die Gesundheit nachgesagt wird. Laut Erzählungen der griechischen Mythologie nutzte so bereits der sagenumwobene Halbgott Herkules den aus Olivenbäumen gewonnenen Pflanzensaft zur Stärkung seiner Haut. Als Begründer der wissenschaftlichen Medizin geltend, versprach sich darüber hinaus auch Hippokrates von Kos im antiken Griechenland eine verbesserte Patientenversorgung durch die Verwendung von Olivenöl. Auch heute noch – sei es beim Kochen, Frittieren oder Braten – gilt besonders extra natives Olivenöl als gesunde Quelle von wichtigen Fettsäuren, findet aber auch bei der Haar- sowie Hautpflege Anwendung und trägt damit zur Steigerung des Wohlbefindens bei.

ARISTOS Olivenöl der höchsten Güteklasse

Hinsichtlich verschiedener Qualitätsmerkmale – wie dem Geschmack, der Wertigkeit der Inhaltsstoffe sowie dem Produktionsprozess – lassen sich die Erzeugnisse des Olivenbaums in verschiedene Kategorien einteilen: Vom qualitativ hochwertigsten extra nativen Olivenöl reicht die Spanne dabei über das native (unveränderte) Olivenöl bis hin zum Olivenöl. In diesem Sinne handelt es sich beim ARISTOS Olivenöl nativ extra eigentlich um einen naturtrüben Fruchtsaft höchster Qualität, der mit rein mechanischen Mitteln aus ausgewählten Oliven gepresst wurde.

Griechisches Olivenöl aus eigener Herstellung

Südlich des griechischen Festlands, auf der Halbinsel Peloponnes gelegen, befindet sich das kleine Dorf Trikorfo in den Bergen Messeniens. Dorthin reist die Familie Karapatzakis jährlich im Dezember, um gemeinsam mit anderen, ansässigen Olivenbauern die Früchte ihrer Olivenhaine per Hand zu ernten. In der modernsten Olivenöl-Mühle der Region werden anschließend die Koroneiki-Oliven kaltgepresst, wobei das einzigartig naturtrübe, ungefilterte Pflanzenöl entsteht. Durch Beachtung der ökologischen Prinzipien eines Mischkulturanbaus sowie dem Verzicht auf Insektiziden, bleibt der Boden dabei nachhaltig gesund und sichert auch in Zukunft den Anbau, die Ernte sowie die Verarbeitung des naturbelassenen Qualitätsprodukts.

Neben dem Abfüllen und anschließenden Import des hochwertigen Olivenöls, widmet sich die Familie Karapatzakis auch der Herstellung weiterer Produkte. So erfolgt die Weiterverarbeitung des Pflanzenöls zu Pflegeprodukten wie Olivenölseifen, die sich für die Pflege aller Haar- sowie Hauttypen eignen. Zudem wird eine zweite Olivensorte, Kalamata genannt, angebaut, geerntet und anschließend in Salzlake gelegt, um auch hier in Deutschland verzehrt werden zu können.

Ehrlichkeit – Wir sagen dir was du konsumierst und wo deine Lebensmittel herkommen

Transparenz – Herkunft und Rezeptur versuchen wir ohne Hindernisse offenzulegen

Serviceorientiertheit – Wir sind garantiert für dich da, wenn bei deiner Bestellung mal was schief geganen ist

Vertrauen – Wir setzen um was wir versprechen

Fairness – Wir sind auch für unsere Lieferanten und Erzeuger da, wenn mal was nicht klappt. Faire Bezahlung und Spielraum für Investitionen sind ein Muss

