Griechische Produkte jetzt ganz einfach online bestellen

Mit dem griechischen Online Shop der Familie Karapazakis kommen Sie auch außerhalb eines Griechenlandurlaubs in den Genuss der mediterranen Küche.

Jedes Jahr zieht es tausende Touristen in die Mittelmeerregion, um zwischen geschichtsträchtiger Architektur, abwechslungsreicher Landschaft und strahlendem Sonnenschein einen unvergesslichen Aufenthalt zu erleben. Vor allem die kulinarische Vielfalt, geprägt durch aromatische Zutaten und traditionsreiche Rezepte, gilt dabei als sehr beliebt und ruft auch lange nach dem Aufenthalt noch Sehnsucht hervor. Damit Sie auch bei sich zu Hause die mediterrane Küche genießen oder einem Griechenland-Liebhaber eine Freude bereiten können, bietet Ihnen das familiengeführte Unternehmen ARISTOS einzigartige griechische Köstlichkeiten.

ARISTOS bringt griechische Qualitätsprodukte nach Deutschland

Die Inhaber, Familie Karapazakis, besitzen südlich des griechischen Festlands, auf der Halbinsel Peloponnes, in dritter Generation Olivenhaine. Dort ernten sie seit jeher per Hand und verarbeiten die begehrten Früchte zu Olivenöl der höchsten Güteklasse weiter. Durch ihre Tätigkeit als Olivenbauern lernten sie im Laufe der Zeit weitere, tolle Erzeuger von hochwertigen Lebensmitteln und Non-Food-Produkten kennen. Die daraus resultierenden Partnerschaften werden auch heute noch gelebt, wobei zudem auf faire Arbeitsbedingungen vor Ort und eine biologische Anbauweise geachtet werden. So umfasst das breite Sortiment von ARISTOS mittlerweile zahlreiche, hochwertige Produkte direkt aus Griechenland, die man in deutschen Supermärkten und beim örtlichen Einzelhandel vergeblich suchen würde.

Von Olivenöl bis Wein: breites Sortiment an griechischen Spezialitäten

Ganz besonders zu empfehlen ist zunächst das ARISTOS Olivenöl nativ extra, ein Qualitätsprodukt aus kaltgepressten, von Hand geernteten Koroneiki-Oliven. Der hochwertige und besondere Geschmack des naturtrüben, ungefilterten Pflanzenöls verfeinert garantiert jeden Salat, eignet sich aber auch zum Kochen und Braten.

Im Online Shop findet man aber auch eine Auswahl erlesener, griechischer Weine aus dem Nordosten des Landes, wo nahe dem idyllischen Ort Nea-Mesimvria noch viel Wert auf nachhaltigen Anbau gelegt wird. Daneben warten aber noch zahlreiche weitere Köstlichkeiten direkt von griechischen Erzeugern darauf, entdeckt zu werden: https://www.aristos-olivenoel.de/.

Mit unserer Marke ARISTOS möchten wir dir eine geballte Kompetenz griechischer Delikatessen anbieten.

Du sollst unsere Produkte als Hochgenuss empfinden. Mit unserem Markennamen wollen wir für Vertrauen und Transparenz stehen.

Unser Anspruch ist es dir Transparenz in der Lieferkette und Ursprung deiner griechischen Lebensmittel zu bieten.

Dein Vertrauen zu wahren, das du in der Qualität unserer Produkte und in unserem Handeln siehst, versuchen wir stets zu wahren.

In ARISTOS sollst du vertrauen können.

