Greta Kreuzer: Eigentlich müsste es mir gut gehen …

Warum ich nicht fühle, was ich habe

Du hast Erfolg, Freunde, Familie, Anerkennung und vielleicht sogar materielle Sicherheit – und dennoch hast du das Gefühl, immer nur kurz davor zu stehen, all das wirklich genießen zu können. Statt im Hier und Jetzt anzukommen, wartest du auf „Demnächst“: nach dem nächsten Deal, nach dem nächsten Urlaub, wenn die Kinder größer sind, wenn der Druck im Job nachlässt. Willkommen in der „Ankunftsfalle“ – dem ständigen Getriebensein, in dem innere Zufriedenheit immer wieder vertagt wird.

In ihrem Buch zeigt Dr. Greta Kreuzer, warum so viele zielorientierte Menschen trotz äußerer Erfolge innerlich unruhig bleiben – und wie dieser Kreislauf durchbrochen werden kann. Anhand von Fallgeschichten (u. a. begleitet der Leser „Tom“ als roter Faden durch das Buch) macht sie sichtbar, wie alte Kränkungen und unbewusste Muster unser Reagieren steuern – bis hin zu überzogenen Ausbrüchen im Alltag, die man „eigentlich“ gar nicht will.

Im Zentrum steht ihr Würde-Modell: Würde als Haltung – vor allem im Umgang mit sich selbst – wird zur Grundlage für spürbare Gelassenheit, echte Lebendigkeit und ein Genießenkönnen, das nicht vom nächsten Erfolg abhängig ist. Praxisnahe Mikroübungen und eine 21-Tage-Challenge unterstützen dabei, die neue Haltung im Alltag zu verankern. Wichtig: Dieses Buch ist keine Selbstoptimierungsanleitung – es lädt dazu ein, sich im eigenen Leben „richtig“ zu fühlen, statt ständig dem nächsten Ziel hinterherzulaufen.

Buchdaten

Telemach-Verlag | 2. Auflage 2025 | ISBN 978-3-98641-202-9 | 264 Seiten | Preis (D) 18,00 EUR | Preis (A) 18,70 EUR

Zur Autorin

Dr. Greta Kreuzer ist eine erfahrene Psychotherapeutin und eine angesehene Fachärztin für Allgemeinmedizin, Diabetologie und Psychotherapie mit über 20 Jahren erfolgreicher Selbstständigkeit. Ihre umfassende Expertise in systemischer Therapie und Entwicklungstraumatologie sowie ihr tiefes Verständnis für zentrale Themen wie Würde, Selbstachtung und persönliche Weiterentwicklung prägen dieses Buch. Ihre besondere Fähigkeit, komplexe psychologische Zusammenhänge klar und greifbar zu machen, und ihr Fokus auf praxisnahe Lösungen sind zentrale Bestandteile ihrer täglichen Arbeit mit Patientinnen und Patienten.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

