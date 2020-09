Grenzenlose Kreativität beim Werkstoff Holz

Idealer Werkstoff für Verkaufsdisplays

Wenn es um die Beschaffenheit von Verkaufsdisplays geht, dann hat sich Holz als der ideale Werkstoff längst durchgesetzt. Egal welche Form, welche Zusammensetzung oder welches Aussehen, Holz ist so vielfältig zu gestalten, wie kaum ein anderer Werkstoff.

Viele Kunden können sich gar nicht vorstellen, wie aus einer rechteckigen Platte ein rundes Display für den POS wird. Dabei sind der Kreativität beim Werkstoff Holz keine Grenzen gesetzt. Nahezu alles ist machbar. Es gibt nichts, was es nicht gibt.

Auch in Sachen Erscheinungsbild sind beim Holz kaum Grenzen gesetzt. Holz kann man lackieren oder bedrucken, man kann es aber auch naturbelassen präsentieren, um die Natürlichkeit dieses einzigartigen Werkstoffes herauszustellen. So entstehen einzigartige Wand-, Boden– oder Thekendisplays mit hohem Wiedererkennungswert.

Eine wichtige Rolle spielt immer auch das Gewicht des Aufstellers. Hier kann Holz ebenfalls uneingeschränkt punkten, denn wie bei kaum einen anderen Werkstoff kann der Hersteller hier durch die verschiedensten Maßnahmen Einfluss nehmen. Zum Beispiel: ein paar Löcher hineingefräst und schon wiegt der Aufsteller ein Drittel weniger. Dies erleichtert nicht nur den Versand, sondern auch den Aufbau.

Der wichtigste Punkt bei der Verwendung von Holz dürfte allerdings das positive Image, das der natürliche Werkstoff bei fast allen Menschen auslöst. Holz regt alle Sinne an, Holz stellt den Markenkern vieler Produkte ganz besonders heraus und Holz steht für Naturschutz und Ökologie. In Zeiten des Klimawandels ist das für viele ein unschlagbares Verkaufsargument. Wer sich mit Nachhaltigkeit schwer tut, kann es am Beispiel Holz mit Leben erfüllen. Egal ob Bücher, Spiele oder Lebensmittel: Verkaufsdisplays aus Holz verleihen jeder Ware einen Hauch von Exklusivität.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

Firmenkontakt

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

09571955755

info@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

