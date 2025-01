Gemeinsam für mehr Auswahl in der Cannabisbranche

Greensby.de, Deutschlands größtes Vergleichsportal für medizinisches Cannabis, gibt eine exklusive Partnerschaft mit Bushdoctor.at bekannt. Diese Kooperation ermöglicht es Greensby-Nutzer:innen, direkt auf das umfangreiche Sortiment von Bushdoctor, einem der führenden Hanf-Shops in Österreich, zuzugreifen.

Bushdoctor bringt über 25 Jahre Erfahrung und ein breites Angebot in die Zusammenarbeit ein. Der österreichische Anbieter verfügt über drei Filialen und bietet ein vielseitiges Sortiment an Hanfprodukten, darunter CBD-Produkte, Hanfpflanzen, Samen, Grow-Equipment, Verdampfer und weiteres Zubehör. Mit seinem Fokus auf Qualität und Vielfalt hat sich Bushdoctor in der Hanf-Community als vertrauenswürdige Marke positioniert.

Greensby.de etabliert Cannabis-Marke

Greensby.de ist eine nutzerfreundliche und kundenorientierte Plattform, die den gesamten Cannabis-Markt indexiert sowie alle Beteiligten verbindet. Durch die neue Partnerschaft mit Bushdoctor erweitert Greensby.de seine Funktionalitäten und erweitert den Mehrwert für Nutzer:innen mit dem Ziel, eine ganzheitliche Cannabis-Marke zu etablieren.

Über Greensby.de

Greensby.de gehört zur europäischen Hanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5). Die Plattform bietet detaillierte Informationen zu Cannabissorten inkl. Makrofotografien, Preisvergleiche bei Apotheken sowie ein intelligentes Bewertungssystem, um die Bedürfnisse aller Marktteilnehmer:innen optimal abzudecken.

Über Bushdoctor.at

Bushdoctor.at ist einer der größten Hanf-Shops Österreichs mit über 25 Jahren Erfahrung. Neben drei Filialen bietet der Onlineshop eine umfassende Auswahl an Produkten rund um Hanf, CBD, Grow-Equipment und Zubehör. Dabei hat sich das Unternehmen der Förderung einer der ältesten Kulturpflanzen der Welt verschrieben.

