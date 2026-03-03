Guimarães, Portugal – 2026.03.02 – Die GREENLOOM Sustainable Textiles, Lda. kündigt den Ausbau ihrer Präsenz auf dem europäischen Markt an. Das inhabergeführte Unternehmen ist spezialisiert auf Premium-Textilien, die ausschließlich in Portugal (EU) gefertigt werden – mit Fokus auf Werbefrottierwaren mit individuell eingewobenem Kundenlogo (Jacquard) oder Digitaldruck sowie auf ausgewählte, ebenfalls individuell gefertigte Heimtextilien (z. B. Küchen- und Geschirrtücher mit Kundenlogo).

GREENLOOM positioniert sich als Partner für Marken, Organisationen und Unternehmen, die bei Textilien Wirkung, Langlebigkeit und eine konsequente Markenidentität suchen – von Handtüchern, Duschtüchern, Liege- und Strandtüchern, Saunatüchern und Foutas bis hin zu weiteren textilen Lösungen für Merchandising, Events, Corporate Gifting, Sponsoring und Markenkommunikation.

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen, wodurch präzise Personalisierung und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden – mit besonderem Augenmerk auf Haptik, Verarbeitungsdetails und nachhaltige Materialoptionen.

„Wir sind überzeugt: Ein hochwertiges Werbetextil ist kein „Give-away“, sondern eine Verlängerung der Marke. Unser Ziel ist es, Kommunikationsbedarf in ein Produkt zu übersetzen, das Menschen wirklich gern nutzen – und immer wieder nutzen“, sagt Domingos Guimarães, geschäftsführender Gesellschafter der GREENLOOM.

Präzise Personalisierung mit klarem B2B-Fokus

GREENLOOM ist spezialisiert auf Frottierwaren mit eingewobenem Logo (Jacquard) – eine Veredelung, die die Markenwirkung dauerhaft erhält und ihre visuelle Integrität auch bei intensiver Nutzung und häufigem Waschen bewahrt. Das ist besonders relevant für Anwendungen in zahlreichen Branchen – u. a. bei Sport- und Eventorganisationen, im Merchandising, bei Industrie- und Unternehmensmarken, in Tourismus- und Freizeitkonzepten, im Retail sowie überall dort, wo Textilien als hochwertiges Marken- und Kommunikationsmedium eingesetzt werden.

Nachhaltigkeit mit europäischer Produktion

Mit der Fertigung in Portugal betont das Unternehmen die logistische Nähe zum europäischen Markt, besser planbare Lieferzeiten sowie eine Lieferkette mit Fokus auf Rückverfolgbarkeit und Verantwortung. GREENLOOM arbeitet – je nach Projektanforderung – mit Materialien und Optionen, die Nachhaltigkeitskriterien unterstützen, darunter Bio-Baumwolle und recycelte Baumwolle, sofern passend zur jeweiligen Spezifikation.

Verfügbarkeit

GREENLOOM entwickelt derzeit Partnerschaften und Projekte mit Kunden in Europa, mit besonderem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Unternehmen begleitet Projekte – mit deutschsprachigem Team – von der Produktauswahl über die Personalisierung bis zu technischen Spezifikationen und der Umsetzung des Corporate Designs.

Über GREENLOOM

Die GREENLOOM Sustainable Textiles, Lda. ist ein portugiesisches Unternehmen, das premium nachhaltige Textilien entwickelt und produziert – mit Schwerpunkt auf Werbefrottierwaren und kundenspezifischen Textilien mit Logo-Umsetzung für Marken, Events und vielfältige B2B-Anwendungen.

Die Produktion erfolgt ausschließlich in Portugal (EU) und verbindet textile Tradition mit technischem Know-how sowie einem konsequenten Anspruch an Qualität und Markenkonsistenz.

