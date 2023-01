Green Tech im Fokus: Systemtechnik LEBER auf der embedded world 2023

Systems Engineering für nachhaltige Produkte – Halle 4 / Stand 4-215

Nürnberg, den 31.01.2023 – Wie geht nachhaltige Produktentwicklung? Die STL Systemtechnik LEBER GmbH ( www.leber-ingenieure.de), Anbieter von Entwicklungs-leistungen im Bereich Embedded- und Mechatroniksysteme, lädt zu dieser Frage Produktmanager und Entwicklungsverantwortliche zum Brainstorming auf ihren Messestand (Halle 4, Stand 4-215) auf die embedded world 2023 nach Nürnberg ein.

Dazu STL Geschäftsführer Stefan Angele: „Die letzte embedded world im Juni 2022 scheint noch nicht so lange her, und dennoch hat sich viel getan. So sehen wir, dass es im Bereich der Innovationen und Neuentwicklungen jetzt in Siebenmeilenschritten vorangeht. Trotz -oder vielleicht auch gerade wegen – der großen Herausforderungen, mit denen sich Wirtschaft und Weltgemeinschaft konfrontiert sehen. Das Thema Nachhaltigkeit hat quasi über Nacht noch einmal deutlich an Gewicht gewonnen und beschäftigt folglich auch deutlich mehr Akteure als noch vor einigen Jahren – und dies branchenübergreifend“.

Was das konkret in der strategischen und operativen Planung für das einzelne Unternehmen bedeutet, und welche Auswirkungen dieser Wandel auf deren Geschäftsmodelle und Produkte hat, ist für viele jedoch noch nicht klar. Im Bereich der Produktentwicklung wollen die LEBER Ingenieure deshalb mit sauber aufgesetzten System Engineering Services Unterstützung leisten. Dazu zählt auch die Frage, wie dabei maximale Energie- und Ressourceneffizienz erreicht werden kann. Denn Nachhaltigkeitsaspekte werden künftig mehr denn je über den langfristigen Markterfolg von Produkten entscheiden.

Wettbewerbsvorteile durch effiziente, vernetzte und sichere Produkte und Systeme

Dazu Angele weiter: „Green Tech gehört die Zukunft. Und die hat längst begonnen. Wer jetzt schnell ist und entsprechende Lösungen für effiziente, intelligente, vernetzte, sichere Produkte und Produktionssysteme anbietet, sichert sich einen entscheidenden Vorsprung im Markt. Auch wir waren schnell und haben bereits erste Erfahrungen mit verschiedenen Enabler-Technologien gemacht, die wir gerne in andere Projekte einbringen“.

Konkret ginge es darum, künftig nicht mehr nur funktional bessere, sondern im Hinblick auf Energie- und Ressourcenverbrauch auch sicherere, effektivere und effizientere Produkte zu entwickeln. So könnte ein Produkt von der Konzeptphase bis hin zur Fertigung ab sofort zusätzlich auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte gestaltet werden, Prozesse eingeschlossen. Oder es würden Produkte entwickelt, die zur Überwachung des Ressourcenverbrauchs und gegebenenfalls zur Identifizierung und Nutzung von Einsparpotenzialen beitragen.

Am STL Messestand auf der embedded world zu sehen

Über folgende Themen können sich Interessierte mit den LEBER Ingenieuren am Messestand austauschen:

### „Design To Nachhaltigkeit“: Systems Engineering für nachhaltige Produkte Produktentwicklung mit System und Methode unter Beachtung produktspezifischer Nachhaltigkeitsaspekte.

###Low Power Systeme – autarke, energieeffiziente und wartungsarme Systeme

z.B. zur Anbindung von Sensoren oder Aktoren über drahtlose Kommunikation unter Einsatz von Energy Harvesting in Kombination und LPWAN Technologien wie beispielsweise LoRa, NB-IoT oder Bluetooth-LE.

###IoT / i4.0: Kommunikations- und Feldbuslösungen optimieren Produktionsanlagen

Vernetzung und Datenaustausch als Grundlage zur Optimierung von Produktionsanlagen, beispielsweise mit OPC UA, MQTT, (Ethernet basierten) Feldbussen – unter anderem auf Basis von HILSCHER netX90 Komponenten.

###Effiziente Antriebslösungen: Sichere und ökonomische Systeme

Beispielsweise für Motor-Starter, Industrielle Antriebe und insbesondere für mechatronische Aktuatoren in E-Fahrzeugen oder Wasserstoffantrieben.

###Stromversorgungen flexibel mit langer Lebensdauer

Im Bereich E-Mobility oder autonomer, batteriegestützter Systeme sind maßgeschneiderte Netzteile wirtschaftlicher als die ständige Neuanpassung oder Austausch von Standardvarianten.

Wer möchte, kann sich schon heute seinen Green Tech Gesprächstermin sichern – über den Kontaktbereich auf der STL Internetseite oder direkt über info@leber-ingenieure.de.

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

Firmenkontakt

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG

Stefan Angele

Haimendorfer Straße 52

90571 Schwaig

0911- 215372-0

stefan.angele@leber-ingenieure.de

http://www.leber-ingenieure.de

Pressekontakt

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG

Cathrin Ferus

Haimendorfer Straße 52

90571 Schwaig

0911469518

systemtechnik-leber@catcomm.de

http://www.leber-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.