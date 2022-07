Green Finance Broker AG: Nachhaltigkeit durch Sonnenstrom

Warum die Green Finance Broker AG einen Fokus auf erneuerbare Energien setzt

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Zukunft selbst aktiv durch Nachhaltigkeit zu beeinflussen. Sei es, durch das eigenständige Produzieren von erneuerbarer Energie oder einem nachhaltigen Ansatz bei der Sanierung von Immobilien. Die Green Finance Broker AG ist ein Dienstleister, der seine Kunden auf all diesen Gebieten unterstützt und Produkte wie zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen anbietet, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen.

Verzeichnis:

– Warum ein Umdenken jetzt wichtig ist

– Erneuerbare Energien sind langfristig günstiger

– Sonnenenergie ist saubere Energie

– Einen Großteil des Stroms eigenständig produzieren

WARUM EIN UMDENKEN JETZT WICHTIG IST

Bei der Green Finance Broker AG ist man sich der Tatsache bewusst, dass die Zukunft bereits jetzt begonnen hat. Das bedeutet, dass das Leben zukünftiger Generationen auf den Entscheidungen basiert, die heute getroffen werden. Betrachtet man zum Beispiel die Bereiche Luftverschmutzung und Elektrosmog, so hat beides in den vergangenen 60 Jahren erheblich zugenommen, was bereits jetzt durch die Erderwärmung deutlich spürbar ist. Auch fossile Brennstoffe sind nicht unbegrenzt nutzbar, weshalb es Sinn macht, in eigene Energieversorgungssystem zu investieren, die sich keine erschöpflichen Ressourcen zunutze machen.

ERNEUERBARE ENERGIEN SIND LANGFRISTIG GÜNSTIGER

Die Green Finance Broker AG bietet als Lösung unter anderem Konzepte für Photovoltaik-Anlagen an. Die Anschaffung dieser ist in der Gesellschaft als nicht ganz günstig verschrien, allerdings sind die Preise für hochwertige Anlagen in den vergangenen Jahren um rund 65 Prozent gefallen. Darüber hinaus wurde inzwischen berechnet, dass sich die Zeit, die es benötigt, um die Anschaffungskosten mit der Stromkostenersparnis auszugleichen, mittlerweile nur noch sechs Jahre beträgt. Nach diesen sechs Jahren profitiert man von einem Stromsystem, dass nicht nur günstig ausfällt, sondern auch unabhängig von Preisschwankungen herkömmlicher Stromanbieter ist.

SONNENENERGIE IST SAUBERE ENERGIE

Als Dienstleistungsunternehmen setzt die Green Finance Broker AG darauf, einen Beitrag für eine saubere Umwelt zu leisten. Solarenergie bietet hierfür eine gute Möglichkeit, da die Energie hier vollkommen schadstofffrei erzeugt wird und die natürlichen Bodenschätze der Erde weitgehend unangetastet bleiben können. Zudem kommt Solarenergie komplett ohne Luftverschmutzung und Elektrosmog aus, wodurch die Schönheit des Planeten erhalten werden kann.

EINEN GROSSTEIL DES STROMS EIGENSTÄNDIG PRODUZIEREN

Die Green Finance Broker AG hat ihren Standort in Österreich, wo man den Strom als Wechselstrom nutzt. Dies ist mit einer Photovoltaik-Anlage allerdings auch kein Problem, denn durch einen Wechselrichter ist es möglich, den durch die PV-Anlage erzeugten Gleichstrom in einen Wechselstrom umzuwandeln, der alle elektrischen Geräte im Haus versorgen kann. Der eigene Haushalt kann also nachhaltig, sauber und vor allem effizient mit Strom versorgt werden, ohne dass dabei eine Energiequelle vollständig ausgeschöpft werden muss. Denn, da die Sonne täglich mehr als 1,5 Millionen Megawattstunden Licht auf die Erde wirft, könnte man theoretisch sogar 23.000 Mal mehr Energie gewinnen, als die Weltbevölkerung jährlich überhaupt verbrauchen kann.

Die Green Finance Broker AG erbringt Dienstleistungen im Bereich Management, Verwaltung und Beratung. Dazu gehört vor allem der Handel mit Waren aller Art, darunter Großteils Komponenten rund um die erneuerbare Energiegewinnung mit Solarstrom.

Dabei ist die Green Finance Broker AG der Heimathafen von über 4.000 Businesspartnern in 5 Ländern. Die Businesspartner sind die Basis unseres Erfolges und tragen die nachhaltige Green Finance Mission nach außen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.