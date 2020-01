Graz im Regen – der neue Austropophit von Solarkreis

“Es wor nirgendwo so schen, wie mit dir in Graz im Regn” ist neben der Zeile “So schen dass du do bist” die Kernmessage des Songs. Die up´s and down´s von langjährigen Beziehungen in denen man gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchlebt, zusammenwächst und sich nach vielen Jahren immer noch denkt “So schen dass du do bist, so schen dass du so bist – und nit so wia die andren”; genau davon handelt der neue Song von Solarkreis.

Dialektpop – modern, ausdrucksstark und lebensbejahend – das ist Solarkreis. Nach fünf erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Synthsounds, gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällts und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

Solarkreis – Bandmembers

Hartmut Pollhammer: Bandleader, Keyboard, Backing-Vocals

Michael Fritz: Vocals

Bertram Pollhammer: Gitarre

Andreas Fritz: Gitarre, Backing-Vocals

Martin Preiß: E-Bass, Backing-Vocals

Markus Schmidt: Drums

Stefan Kaufmann: Saxophon

Daniel Kukovetz: Saxophon

Johannes Marchel: Trompete

Solarkreis – Graz im Regen

Label: SK Music Entertainment / EisbärMusic; Labelcode: LC 51202

Veröffentlichungs-Datum: 31. Januar 2020

Text: Hartmut Pollhammer, Bertram Pollhammer, Michael Fritz; Musik: Hartmut Pollhammer

ISRC: ATPJ42000001

Mehr Infos zur Band gibt es im Web unter www.solarkreis.at und bei ihnen auf den sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: SK Music Entertainment /Hartmut Pollhammer

Bildquelle: SK Music Entertainment