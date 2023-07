Grausame Mordserie am Gardasee…

Ein spannender Urlaubsthriller der Extraklasse

Wir freuen uns, die Neuerscheinung des hochspannenden Thrillers „Der Henker von Venetien“ bekannt zu geben. Das Werk wurde vom aufstrebenden Autor G. W. Willke verfasst. Dieses fesselnde Buch entführt Leser:innen in die malerische Kulisse des Gardasees und bietet eine packende Mischung aus Historie, Mystery und Spannung. Das Buch „Der Henker von Venetien“ ist ab sofort auf Amazon als Print- und eBook-Version erhältlich.

Kundenstimme: „Der Henker von Venetien hat mich vollkommen in seinen Bann gezogen. Die fesselnde Handlung des Settings hat mich bis zur letzten Seite gefesselt.“

Die Geschichte

In „Der Henker von Venetien“ wird die idyllische Ruhe des Gardasees jäh gestört, als eine Serie grausamer Morde die Region in Angst und Schrecken versetzt. Ein unbarmherziger Henker treibt sein Unwesen und hinterlässt rätselhafte Hinweise an den Tatorten. Die örtliche Polizei steht vor einem Rätsel und die Angst in der Region nimmt zu, da die unaufgeklärte Mordserie immer weiter eskaliert. Der ehemalig LKA-Beamte, Lukas Bauer, wird von der Polizei hinzugezogen, um den mysteriösen Henker zu stoppen. Er stößt auf geheime Verbindungen zur Geschichte der Region, während er sich in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit dem Mörder verstrickt.

Der Autor G.W. Willke hat eine außergewöhnliche Fähigkeit, Spannung und Atmosphäre zu erzeugen. Mit einer meisterhaften Kombination aus geschickter Charakterentwicklung und zahlreichen überraschenden Wendungen entführt er seine Leser:innen auf eine nervenzerreißende Reise. „Der Henker von Venetien“ ist ein Pageturner, der Thriller-Liebhaber und Fans von Regionalgeschichten gleichermaßen begeistern wird.

Zielgruppe

Der Henker von Venetien richtet sich an Leser: innen die historische Thriller und abenteuerliche, atemberaubende Geschichten begeistern.

Autor: G. W. Willke

Erscheinungsdatum: 17.06.2023

ISBN Print: 979-8396736788 (Preis: 11,99EUR)

ASIN eBook: B0C7SY8N8N (Preis: 2,99EUR)

