Graubner Industrie-Beratung feiert 25-jähriges Jubiläum

Auf nunmehr 25 erfolgreiche Jahre kann 2020 die Graubner Industrie-Beratung GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Bad Herrenalb zurückblicken. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und bietet innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Industrie sowie Leistungen zur Anlagen- und Arbeitssicherheit. Natürlich wird der Geburtstag gebührend gefeiert: unter anderem mit einem spannenden Jubiläumsquiz und einem tollen Gewinnspiel!

Ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit

Als Firmengründer Sebastian Graubner nach seinem Abitur zunächst das Handwerk des Holzbootsbauers erlernte, ahnte er wohl selbst noch nicht, dass er für sein Unternehmen einmal zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen würde. Die Erfolgsgeschichte begann, als sich seine Bootsbaufirma in den Neunzigerjahren zum Beratungsunternehmen weiterentwickelte. Die Graubner GmbH setzte zunächst erste interessante Projekte im Umweltschutzbereich um und war bei Daimler mit der Entwicklung beziehungsweise Administration von Anwendungen für das Instandhaltungsmanagement betraut. Das beeindruckende Engagement im Umweltschutz wurde 2002 und 2005 mit zwei Environmental Leadership Awards der Daimler AG belohnt. Schon bald arbeiteten Beschäftigte bei Daimler mit Tablets, die mit der von der Graubner GmbH entwickelten Anwendung für das Instandhaltungsmanagement Gatcos ausgestattet waren. Für eine innovative Entwicklung zur Prüfung von Arbeitsmitteln nach der Betriebssicherheitsverordnung erhielt das Unternehmen 2008 den renommierten European Auto ID-Award in der Kategorie RFID.

Maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Software-Entwicklung

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören neben den Dienstleistungen zur Anlagen- und Arbeitssicherheit die Umweltschutzberatung, die technische Dokumentation von Maschinen, Anlagen, Software oder Produkten sowie die Einführung und Pflege von Managementsystemen und die Durchführung von FMEA-Moderationen. Außerdem zählen Softwareprodukte für die gerichtsfeste Dokumentation und die professionelle Durchführung von Schulungen zum Firmen-Portfolio. Die Vielfalt an unterschiedlichen Leistungen erfordert selbstverständlich eine ganze Bandbreite an Fachkenntnissen. Die Mitarbeiter verfügen über die unterschiedlichsten Qualifikationen. So zählen beispielsweise Ingenieure verschiedener Fachrichtungen, Informatiker, eine Diplom-Geologin und Experten für Arbeitssicherheit zur Belegschaft.

In den vergangenen 25 Jahren war Graubner für die verschiedensten Branchen tätig. So besitzt das engagierte Team beispielsweise viel Erfahrung in den Bereichen Automobil-, Chemie-, Metall- und Pharma-Industrie sowie in der Papierherstellung und im Papiermaschinenbau. Seit mehr als zwei Jahrzehnten vertrauen kleine und große Unternehmen auf die Fachkompetenz, das Know-how und die Zuverlässigkeit von Graubner.

Jubiläumsquiz zum Geburtstag mit tollen Preisen

Zum 25. Firmengeburtstag sind alle eingeladen, ihr Wissen zu den unterschiedlichsten Themen aus den Arbeitsbereichen der Graubner GmbH zu testen. Das vergnügliche Jubiläumsquiz beinhaltet viele spannende, interessante und erstaunliche Fakten. Die Auflösung wird Ihnen übrigens nach einem Klick gleich mitgeliefert: inklusive der richtigen Antwort mit ausführlicher Erläuterung. Ratefüchse dürfen sich also auf ein Quiz mit hohem Unterhaltungs- und Informationswert freuen. Wer Lust hat, kann nach dem Quiz an einem attraktiven Gewinnspiel teilnehmen. Das Jubiläumsquiz finden Sie auf https://graubner-gmbh.de/jubilaeum

