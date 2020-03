Grapefruit, Geschenke & Dekoration

Online Store für individuelle Geschenkartikel

Grapefruit, Geschenke & Dekorationsartikel: Ganz gleich ob Geburtstag, Polterabend, Hochzeitstag, Einschulung oder Kommunion. Bei Grapefruit, Deinem Online Store für individuelle Artikel / Geschenke findest Du nicht nur die schönsten, sondern auch individuelle Ideen für besondere Anlässe.

Holzgeschenke, unsere Expertise & Leidenschaft

Für besondere Anlässe haben wir in unserem Store eine riesige Auswahl an Artikeln aus unterschiedlichen Materialien zusammengestellt. Unser Schwerpunkt liegt in der Gestaltung und Anfertigung personalisierter Holzgeschenke.

Platzkarten / Tischkarten aus Holz

Individuelle, gravierte Platzschilder: Bei uns findest Du eine breite Palette an Holzkarten für jeden Anlass. Naturbelassen, individuell, im Edel-Design und zu einem Top-Preis.

Firmenlogos aus Holz & Acryl

Unsere Experten fertigen Deinen Slogan oder Unternehmenslogo aus Acrylglas oder aus Holz. Immer komplett nach Deinen Wünschen & Vorstellungen. Ob gelasert oder gefräst, Dein Premium-Logo findest Du bei Grapefruit. Teile uns einfach Deine Wünsche mit. Wir erstellen für Dich ein persönliches Angebot.

Dein Online Schriftzug-Designer

Vorfreude sofort erleben: Möchtest Du sehen, wie Dein individueller Wunschschriftzug live aussieht? Das kannst Du einfach und schnell mit unserem Online Schriftzug-Designer. Alle Eigenschaften Deines Schriftzuges kannst Du hier selbst bestimmen: Erwünschter Text / Schriftzug, Schriftart, Material, Länge, Rückseite, etc.

Merken & bestellen einfach gemacht

Gefällt Dir ein bestimmter Artikel unseres Sortiments? Mit ein paar Klickst kannst Du es einfach & schnell bestellen. Möchtest Du nicht direkt kaufen, sondern Dich erstmal über den passenden Artikel / Geschenk entscheiden? Kein Problem. Deine Wunschliste wird auf unserer Webseite in Deinem Warenkorb automatisch gespeichert.

Deutschlandweit ist Grapefruit bekannt für individuelle, handgemachte und kreative Geschenke & einen höchst-professionellen Service. Kontaktiere uns, wir beraten dich gern zu Deinem einmaligen, individuellen Geschenkartikel.

Ob Geburtstag, Hochzeitstag, Polterabend, Kommunion oder Einschulung: Bei Grapefruit, Deinem Online Store für maßgeschneiderte Geschenke & Dekorationsartikel findest Du nicht nur die schönsten, sondern auch einzigartige Ideen & Tipps für besondere Anlässe.

Kontakt

Grapefruit, Geschenke & Dekoration

Nikolai Sinthern

Hospitalstr. 2B

53567 Asbach

0268 39730303

info@grapefruit.de

https://grapefruit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.