GRAEF lässt Weihnachtswünsche wahr werden

(Arnsberg, November 2024) Zu Weihnachten möchte man nicht nur gesellige Stunden mit seinen Liebsten verbringen, sondern ihnen auch eine ganz besondere Freude bereiten. Das perfekte Geschenk zu finden, ist dabei häufig eine große Herausforderung. Wer auf der Suche nach hochwertigen Küchenhelfern für Backbegeisterte oder Hobbyköche ist, der wird beim Familienunternehmen GRAEF garantiert fündig. Das Arnsberger Traditionsunternehmen erfüllt seit mehreren Generationen anspruchsvolle Küchenträume und bereichert mit seinen Produkten aus der Back-, Schneid- und Kaffeewelt jede Kochecke nachhaltig. Die Marke überzeugt mit jahrelanger Expertise, technologischem Know-how und absoluter Leidenschaft für hochwertige und langlebige Produkte. So wird das Weihnachtsgeschenk Teil einer unvergesslichen Genussreise.

MYestro – Mit Leichtigkeit zum perfekten Teig

Zimtschnecken und Lebkuchen versüßen die kalte Jahreszeit und sind zudem ein absolutes Muss zu Weihnachten. Mit der Küchenmaschine MYestro von GRAEF lassen sich die süßen Leckereien besonders leicht zubereiten. Das Kraftpaket knetet, rührt und schlägt selbst im Volllastbetrieb flüsterleise, bei höchster Laufruhe. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 800-Watt-Profi-Gleichstrommotor, macht die MYestro das Backen zum unkomplizierten Vergnügen. So gelingt jeder Hefe-, Mürbe- oder Lebkuchenteig ohne große Mühe, aber auch schwere (Brot-)Teige können mit Leichtigkeit verarbeitet werden. Die MYestro überzeugt dabei gleichermaßen ambitionierte Backfans wie auch Küchenästheten. Zuverlässig, ausdauernd und zeitlos – mit der Verarbeitung langlebiger Materialien, der Garantie von fünf Jahren und der stilvollen Blue-Ambience-Beleuchtung sorgt GRAEF dafür, dass der Nachschub an selbst gebackenen Köstlichkeiten jederzeit garantiert ist. Das Rezept für einen leckeren Klassiker an den Festtagen, den Christstollen, gibt es jetzt im GRAEF Club. Aber nicht nur zur Weihnachtszeit ist die MYestro ein praktischer Küchenbegleiter, zu Beginn des nächsten Jahres soll ein neuer Adapter dafür sorgen, dass auch beliebte Zubehör-Aufsätze mit der MYestro genutzt werden können, was für noch mehr Flexibilität beim Backen und Kochen sorgt.

MYtiny – Das perfekte Geschenk für die kleine Küche

Wer Hobbyköchen eine „kleine“ Freude bereiten will, für den ist der innovative und superkompakte Allesschneider MYtiny von GRAEF die richtige Wahl. Der vollwertige Allesschneider kann im Nu auf Schubladengröße zusammengeklappt werden und büßt trotzdem nichts an Qualität oder Leistung ein. Mit seiner stufenlos einstellbaren 170-mm-Wellenschliffklinge zaubert er im Handumdrehen aus verschiedensten Lebensmitteln hauchzarte Scheiben – für volle Aromaentfaltung. Der MYtiny sorgt für mehr Abwechslung auf dem Esstisch und ist eine Bereicherung für jede Küche. Er ist das passende Geschenk für alle, die frische Aufschnitte lieben, Wert auf ein abwechslungsreiches Abendbrot legen oder sich das Leben in der Küche einfacher machen wollen. Den MYtiny gibt es in den Farben Silber, Rot oder Eisenglimmergrau und er kann so auch farblich auf die individuellen Küchenträume abgestimmt werden.

SKS700 – Ein Feinschneider fürs Leben

Als Geschenk für diejenigen, die gerne viel Zeit in der Küche verbringen und das Anrichten von bunten Brunchtellern lieben, ist der Premiumfeinschneider SKS700 von GRAEF eine hervorragende Wahl. Das kraftvolle Multitalent ist ein wahrer Held in der Küche und verspricht Freude für die ganze Familie. Die hochwertige Verarbeitung der Materialien geht einher mit präzisester Funktionsweise, die durch smarte Features wie Feinschneidebereich, beleuchtete Schnittstärkeneinstellung und LED-Safety-Control ergänzt werden. Dank Letzterer zeigt der Alleskönner durch Leuchten an, ob der Anschlag noch geöffnet ist. So kommen die Liebsten smart und sicher durch den Küchenalltag und zaubern nebenbei noch ohne große Mühe leckere Häppchen. Ein Geschenk sowohl für den Beschenkten als auch für dessen Familie, denn durch die hauchfeinen Scheiben entfaltet sich das volle Aroma unterschiedlichster Lebensmittel.

Die 1920 gegründete Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG aus Arnsberg gehört zu den führenden Herstellern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. 2020 feierte das Traditionsunternehmen bereits sein 100-jähriges Jubiläum. Seit 2022 hat das mittlerweile in vierter Generation geführte Familienunternehmen einen neuen Markenclaim – „Für heute. Für morgen. Für dich.“ -, der die Unternehmensphilosophie unterstreicht und gleichermaßen eine entscheidende Botschaft für die Zukunft ist. GRAEF steht dank jahrelanger Expertise, technologischem Know-how und absoluter Leidenschaft für langlebige Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität und Design. Die große Vision: der beliebteste und nachhaltigste Anbieter für Schneidetechnik und Küchengeräte zu werden und so Kund:innen zu einem nachhaltigen Lebensstil zu inspirieren.

Innovationsfreude, begeisterte Kund:innen und kompromisslose Qualität zeichnen die Marke GRAEF seit über 100 Jahren aus. Das Familienunternehmen ist marktführend bei Allesschneidern und setzt durch seine jahrzehntelang aufgebaute Spezialistenkompetenz immer wieder Standards in diesem Produktsegment. Aber das Sortiment des Unternehmens umfasst auch noch viele andere Küchengeräte. 2024 hat das Unternehmen seine Kompetenzbereiche noch mal neu ausgerichtet und das Sortiment in vier neue Produktwelten gegliedert, die die einzelnen GRAEF Spezialistenkompetenzen reflektieren: die Schneidwelt mit der Kerndisziplin Allesschneider, die Kaffeewelt mit hochwertigen Siebträger-Espressomaschinen und erstklassigen Kaffeemühlen, die Backwelt mit dem Heroprodukt, der Küchenmaschine MYestro, und die Helferwelt mit Küchengeräten wie Mixern, Wasserkochern, Toastern und Co. National und international sind die Produkte für hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, Nutzerfreundlichkeit und durchdachte Formgebung bekannt. Sie wurden vielfach mit den begehrtesten Designpreisen ausgezeichnet und erzielen in Produkttests immer wieder Bestnoten. Seit 2004 wurde GRAEF mehrfach zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt – zuletzt in 2022. GRAEF heimste bereits den Plus X Award als „Beste Marke des Jahres 2020“ ein und 2022 den Plus X Award für Nachhaltigkeit. 2020 sammelte der Küchengerätehersteller die meisten Plus-X-Award-Gütesiegel innerhalb seiner Produktgruppe und wurde daher zusätzlich als „Innovativste Marke 2020“ ausgezeichnet. 2023 wurde das Unternehmen von der Jury des PLUS X AWARDs als Deutsche Marken Ikone ausgezeichnet.

