Grado: jetzt ist die beste Zeit für Wassersport

Jetzt sind in Grado ideale Bedingungen für Wassersport. Am 30.9. können SUP-Fans bei der ersten „Barcolana SUP Experience Grado“ um die Wette paddeln.

Nähere InformationenDie Gewässer vor der Lagune von Grado sind besonders in den Herbst- und Winterwochen bei Wasser- und Windsportler:innen beliebt. Mit langen Sandbänken, flachem Wasser und thermischem Wind ist Grado für Anfängerwindsportler:innen sowie Profis geeignet. Neben Windsurfen und Kitesurfen erfreut sich auch Stand-Up-Paddling, kurz SUP, großer Beliebtheit. Am 30. September können SUP-Fans bei der ersten „Barcolana SUP Experience Grado“ um die Wette paddeln.

Grado bietet eine breite Palette an Erlebnissen. Sowohl Erholungssuchende als auch Sportbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten. Besonders beliebt für sportliche Aktivitäten ist der Herbst. Für Wind- und Wassersportarten wie Kitesurfen oder Windsurfen und Segeln bietet das herbstliche Grado ideale Bedingungen. Durch die besondere Lage entsteht ein Fallwind, die Bora, die besonders gegen Ende des Jahres gute Windverhältnisse bringt. Die Lagunen von Grado locken nicht nur Profis aus dem In- und Ausland an, sondern bieten auch Einsteiger:innen passende Angebote. Bis Mitte Oktober werden Kitesurfkurse angeboten, die technische Grundlagen und Sicherheit vermitteln.

Wer die sportliche Herausforderung liebt, ist beim diesjährigen Mythos 42k Marathon am 29. September genau richtig. In diesem Jahr ist Aquilea nach Sacile (2022) und Cividale del Friuli (2021) die dritte UNESCO-Gastgeberstadt. Auf rund 42 Kilometern kann beim einzigen Straßenmarathon die Region Friaul-Julisch Venetien rund um Aquilea und Grado sportlich erkundet werden. Aber auch die Klassiker wie Tennis, Nordic Walking, Jogging und Golf sind im Herbst dank der milden Temperaturen sehr beliebt. Grado lässt sich auch wunderbar mit dem Fahrrad erkunden. Fahrradverleih und E-Ladestationen sind in vielen Unterkünften vorhanden.

Barcolana SUP Experience Grado

Am 30. September findet in der Lagune von Grado das erste SUP-Rennen statt, die „Barcolana SUP Experience Grado“. Die Barcolana ist die größte Segelregatta der Welt und findet dieses Jahr zum 55. Mal statt. Die Barcolana SUP Experience in Grado bildet den Auftakt der begleitenden Veranstaltungen. Es gibt verschiedene Teilnehmerkategorien: Kinder unter 14 Jahren, Jugendliche unter 18 Jahren, SUP – Open (Personen zwischen 18 und 45 Jahren) und SUP – Master (alle über 45 Jahre). Startpunkt ist der Strandabschnitt Spiaggia Imperiale, von wo aus eine Strecke von 2,2 Seemeilen, ca. 4 Kilometer, zurückgelegt wird. Vom Wasser aus können die Teilnehmenden die malerische Landschaft genießen und Grado aus einer neuen Perspektive kennen lernen. Die Barcolana Sup Experience Grado wurde durch die Zusammenarbeit der Società Velica di Barcola e Grignano mit der Lega Navale Italiana di Grado, der Gemeinde Grado und den Grado Impianti Turistici (GIT) ermöglicht.

