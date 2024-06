GPM startet Bewerbungsaufruf für den DSPM 2024

Nürnberg, 20. Juni 2024 – Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. verleiht erneut den Deutschen Studienpreis Projektmanagement (DSPM) und ruft zur Einreichung herausragender Abschlussarbeiten in den Kategorien Bachelorarbeit, Masterarbeit und Dissertation auf.

Die Bewerbungsphase für den DSPM beginnt am 20. Juni und endet am 9. September 2024. Mit dem DSPM fördert die GPM den Hochschulnachwuchs und zeichnet wissenschaftliche Abschlussarbeiten aus, die durch zukunftsweisende Ideen oder originelle Lösungen im Bereich des Projektmanagements überzeugen. Prämiert wird jeweils eine Arbeit in den Kategorien Dissertation, Master- und Bachelorarbeit.

Die Preisträgerinnen und Preisträger aller drei Kategorien erhalten zur Förderung ihrer weiteren Karriere im Projektmanagement und als Anerkennung ihrer Leistung eine Urkunde der GPM, eine Siegerprämie in Höhe von 1.000 Euro, die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit der PM Community vorzustellen, eine einjährige GPM-Mitgliedschaft sowie einen Gutschein für eine IPMA® Level D – Certified Project Management Associate Zertifizierung.

Haben Sie selbst eine Arbeit mit zukunftsweisenden Ideen für das Projektmanagement verfasst oder durften Sie die Erstellung einer solchen Arbeit begleiten? Dann reichen Sie Ihre Bewerbung für den Deutschen Studienpreis Projektmanagement 2024 bis zum 9. September ein!

Alle Informationen zum Bewerbungsprozess sowie die Teilnahmebedingungen für den DSPM 2024 finden Sie hier:

https://www.gpm-ipma.de/dspm

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA®) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Zum Engagement der GPM zählt auch die Förderung von projektbasiertem Lehren und Lernen als wichtiger Beitrag zur Qualität von Bildung. Mit ihrem Portfolio „Projektmanagement macht Schule“ unterstützt die GPM bei der Ein- und Durchführung von projektbasiertem Unterricht und fördert u. a. über ihre Regional- und Fachgruppenarbeit und Kooperationen mit Bildungsinstitutionen und -initiativen aktiv den Austausch hierüber.

