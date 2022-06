Gorilix (SILVA) steigt um 100%, während Solana (SOL) und Litecoin (LTC) weiter im Aufwind sind

Mit einem Zuwachs von 100% seit letzter Woche führt Gorilix vor Solana und Litecoin die Liste der bullischsten Werte im Bärenmarkt an.

Gorilix (SILVA)

Dieser Newcomer hat es bereits in sich: Er verzeichnete in den letzten zehn Tagen einen Kursanstieg von 100% und hat in den letzten 24 Stunden um 9,4% zugelegt. SILVA, der bereits in der Vorverkaufsphase glänzende Zahlen vorweisen kann, wird eine große Zukunft vorausgesagt. In den letzten Wochen haben zahlreiche Analysten Gorilix (SILVA) auf ihre Liste der besten Kryptowährungen gesetzt, die Sie jetzt kaufen sollten.

SILVA ist der native Token der aufregenden neuen Gorilix DeFi-Plattform. Gorilix Defi bringt dezentralisierte Bankgeschäfte in die Hände eines jeden Nutzers, mit der Möglichkeit, auf einfache Weise Vermögenswerte zu leihen, zu handeln und zu verleihen. Die Nutzer erhalten für die Token in ihrer Gorilix-Brieftasche Zinsen in Form von SILVA und können so bis zu 20% APY verdienen. Darüber hinaus können SILVA-Inhaber über Änderungen an den Protokollen diskutieren, diese vorschlagen und darüber abstimmen. Damit wird sichergestellt, dass wichtige Entscheidungen über die Zukunft des Projekts in den Händen derjenigen liegen, auf die es am meisten ankommt: den Kunden.

Nach dem erfolgreichen Start von Phase 1 der Roadmap sind die Vorfreude und die Spannung auf die zukünftigen Phasen weiter gestiegen. Gorilix Defi hat die Chance, in der Blockchain-Branche für Furore zu sorgen, und SILVA wird davon profitieren. Wenn Sie auf der Suche nach einer Kryptowährung mit kolossalem Potenzial und solider Unterstützung sind, könnte SILVA die ideale Investition für Sie sein.

Um Ihre SILVA-Token zu kaufen, besuchen Sie Gorilix.io.

Solana (SOL)

Solana ist der Traum vieler Blockchain-Enthusiasten und verfügt über einen einzigartigen Proof-of-History-Konsensmechanismus, der es unglaublich schnell, sicher und kostengünstig macht. Mit dApp- und NFT-Protokollen, die die Oberhand gewonnen haben, hat Solana Web3 einen großen Dienst erwiesen. Solana hat sich mit seinen NFT-Fähigkeiten meisterhaft in der Blockchain-Welt hervorgetan und es den Nutzern ermöglicht, NFTs auf skalierbare Weise zu prägen, zu verkaufen und sogar über individuelle Marktplätze zu handeln. Zu einem bestimmten Zeitpunkt produzierte die Plattform täglich fast 50.000 NFTs. SOL ist die Solana-eigene Kryptowährung, mit der Transaktionsgebühren und Einsätze bezahlt werden, um das Solana-Ökosystem am Leben zu erhalten. Abgesehen von seiner Vergangenheit hat sich SOL trotz der aktuellen Abschwächung des Kryptomarktes recht gut entwickelt..

Litecoin (LTC)

Litecoin, eine historisch wertvolle Kryptowährung, erweist sich in diesem Bärenmarkt als optimistische Wahl. LTC nimmt als zweitälteste Kryptowährung einen besonderen Platz in der Blockchain-Lehre ein. Basierend auf dem Bitcoin-Protokoll versuchte Litecoin, die Mängel seines Paten zu beheben, indem er eine schnellere, sicherere und weniger kostspielige Funktionsweise bot. Mit einem speziell entwickelten Hashing-Algorithmus namens Scrypt kann Litecoin fast 56 Transaktionen pro Sekunde (8 Mal schneller als Bitcoin) zu einem Preis von etwa 0,0070 Dollar pro Sekunde verarbeiten. Dieses blitzschnelle Protokoll, bei dem praktisch keine Transaktionsgebühren anfallen, hat dazu beigetragen, dass LTC zu einer der leistungsstärksten Kryptowährungen aufgestiegen ist. Da LTC in letzter Zeit einen ausgezeichneten Aufwärtstrend aufweist, kann man mit Sicherheit sagen, dass LTC auch in der aktuellen Marktlandschaft eine gute Anlagemöglichkeit ist.

https://cabinet.gorilix.io/sign-up

https://linktr.ee/Gorilix

