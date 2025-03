Gorgonzola g.U., ein Käse, den die Deutschen lieben

Deutschland war auch 2024 eines der weltweit führenden Länder hinsichtlich des Imports von Gorgonzola g.U.: Dies bestätigen die Marktdaten mit einem Wachstum von +6% in der Menge und +2% im Wert (Quelle: Istat, 2024).

Gorgonzola g.U. ist der König der Blauschimmelkäse und bei den deutschen Verbrauchern dank seiner Cremigkeit und seines besonderen und charakteristischen Geschmacks äußerst beliebt: Leicht würzig in seiner milden Version, schmeckt er in seiner pikanten Variante kräftiger und intensiver.

Er ist zu 100 % Italiener und wird ausschließlich in spezifischen Regionen Norditaliens wie Piemont und Lombardei hergestellt, wobei strenge Vorgaben zu beachten sind. Zum Beispiel dürfen keine Konservierungs- oder Zusatzstoffe eingesetzt werden und auch die Produktions- und Lieferkette muss kurz sein. Um die Bezeichnung als g-U.- Produkt zu bekommen, sind außerdem Milch bester Qualität, fundiertes Fachwissen sowie sorgfältige Handarbeit erforderlich. Deshalb ist er das Ergebnis einer historischen Käsetradition und einer Leidenschaft, deren Ursprung tief in den vergangenen Jahrhunderten verwurzelt ist.

Man genießt ihn vorzugsweise pur, doch dank seiner Vielseitigkeit kommt er auch in zahlreichen Rezepten zum Einsatz. Die Content Creatorin @skueche hat daraus eine Sauce gezaubert, um ihrer Brokkolisuppe mehr Geschmack und mehr Cremigkeit zu verleihen; @sheepys.bakery hingegen hat ein köstliches Rezept aus Galetten, einer Creme aus Gorgonzola g.U., saftigen Birnen und knusprigem Speck kreiert. Ein besonderer Gaumenschmaus unter den ersten Gängen stammt hingegen von @bistrobadia.de, der ein leckeres Couscous mit einer Sauce aus Gorgonzola dolce g.U. zubereitet hat, während @wiewowasistgut ein Rezept mit cremigen Gnocchi präsentiert, die mit Gorgonzola g.U. in der Pfanne geschwenkt werden. Doch selbst in Desserts zeigt sich dieser Käse von seiner besten Seite: @peachstyles zeigt dies mit einer köstlichen Gorgonzola g.U.- Cheesecake- Kreation.

Dieser einzigartige Käse war auch eine der Hauptattraktionen der Food-Tour, bei der in den vergangenen Monaten die erwähnten Food Influencer mit dabei waren, um den Ursprungsort, die Herstellungsmethoden und die strengen Vorgaben kennenzulernen, die die Authentizität, Qualität und Sicherheit gegenüber den Verbrauchern garantieren. Die besondere Begegnung mit diesem Käse zeigte, dass er nicht nur eine Freude für den Gaumen ist, sondern außerdem eine hervorragende Quelle für die wichtigen Nährstoffe einer ausgeglichenen Ernährung. Dieser Event wurde im Rahmen der Kampagne „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ organisiert und vom Milch- und Käsesektor der Alleanza delle Cooperative Italiane gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert. Das Projekt richtet sich sowohl an den italienischen wie an den deutschen Markt, mit dem Ziel, europäische Milch, Joghurt und Käse aufzuwerten und vor allem den Absatz dieser Produkte zu fördern.

