Google-Anzeigen für den Sieg: Mit GHC wird Ihr digitales Marketing zum Erfolg

Überlassen Sie die professionelle Arbeit einem Profi

Unsere digital vernetzte Welt erfordert jetzt, dass die Dinge ein wenig anders gemacht werden. Marketing findet nicht mehr auf dem Papier statt, sondern online. Das gilt auch für den Rest der Welt.

Der Wettbewerb auf einer so grossen Plattform wie dem Internet um eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne bedeutet, dass nur einer König sein kann. Einer, der die Kunst des digitalen Marketings beherrscht.

GHC GmbH ist ein in der Schweiz ansässiger IT/Business Consultant mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Wir kombinieren das Beste, was die Wirtschaft zu bieten hat, mit den technologisch fortschrittlichsten und effektivsten digitalen Marketingdiensten unserer Zeit.

Und es kommt noch besser: Was das digitale Marketing angeht, ist kein Tool so effektiv wie Google Ads. Und wir sind zu Recht stolz darauf, dass wir die besten Google Ads-Dienste anbieten, die Ihr Unternehmen jemals brauchen wird.

Doch bevor wir uns mit GHC beschäftigen, wollen wir Ihnen Google Ads vorstellen.

Google Ads

Google Ads ist der beste Weg, um mit Ihrem Unternehmen die digitale Welt zu dominieren. Sie zielen punktgenau auf das, was Sie erreichen wollen, und zeigen die Anzeigen so an, dass sie einen hohen Rentabilität der Investition (RoI) erzielen. Und nicht nur das: Mit Google Ads können Sie auch Ihre eigenen PPC-Anzeigen (Pay-per-Click) schalten und Ihre digitale Werbung und Reichweite verdoppeln – alles mit einem einzigen Tool.

GHC hilft Ihnen, Googles unglaubliches Tool zu nutzen

Wir bei GHC wissen, dass eine Strategie nur so effektiv ist wie ihre Umsetzung. Deshalb präsentieren wir uns als erfahrene Agentur, die nicht nur über drei Jahrzehnte Erfahrung in Wirtschaft und IT verfügt, sondern auch über ein Team, das von Google-zertifizierten Mitarbeitern angeführt wird, die mit ihrem fundierten Wissen über Google Ads dazu beitragen, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Wir bieten seit 2007 Google Ads-Dienstleistungen an und sind stolz darauf, eine Agentur zu sein, die ROI über alles stellt.

Womit GHC Ihnen helfen wird

Wir sind nicht nur auf Google Ads spezialisiert, sondern auch auf die gesamte Palette an Dienstleistungen, die einer erstklassigen Agentur für digitales Marketing zustehen. Neben Google Ads und Suchmaschinenoptimierung (SEO) bieten wir auch, PPC-Marketing: Pay-per-Click-Marketing, ein unglaublich erfolgreiches digitales Marketingmodell. Wir helfen Ihnen bei jedem einzelnen Detail Ihrer PPC-Kampagne. Von der Auswahl der richtigen Keywords bis hin zum Verfassen von Texten können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr digitales Marketing in den Händen der Besten liegt.

Google Ads Dienstleistungen: Wir bieten nicht nur den Basisdienst, sondern eine ganze Reihe von Diensten an, um sicherzustellen, dass Ihr digitales Marketingangebot dort platziert wird, wo Sie es wünschen, und vor den Zielgruppen, die Sie ansprechen möchten. Dazu gehören,

-Google-Analytics

-Webmaster-Account

-Google-Merchant-Account

-SEO-Kampagnen

-CPA/ ROAS-Optimierung

Wenn Sie dachten, dass digitales Marketing nicht einfach ist, haben Sie richtig gedacht. Aber wir lassen es einfach aussehen.

Warum uns wählen?

Die meisten Agenturen für digitales Marketing beschäftigen sich nur mit der Erstellung der Kampagne und kümmern sich nicht um die Umsetzung und die Berichterstattung über die Kampagne. Denken Sie nicht einmal an die Berichterstattung nach der Kampagne, denn wenn diese abgeschlossen ist, ist auch die Agentur fertig.

Sie können sich auf uns verlassen, denn wir kümmern uns nicht nur um die Kampagne während des gesamten Zyklus, sondern bieten auch eine aktive Überwachung und Anpassung der Kampagnen, um sicherzustellen, dass Ihr Geld nicht für irrelevante Klicks verschwendet wird. Gibt es noch etwas, das Sie stört? Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail, und wir kümmern uns sofort um Ihr Anliegen.

Sie wollen Google Ads beherrschen? Lassen Sie sich von den Besten zeigen, wie es geht. Kontaktieren Sie uns unter gh@ghc-gmbh.ch, um Ihre digitale Reise zu beginnen.

Die GHC GmbH ist eine Online-Marketing-Agentur und ein auf den Bereich eCommerce spezialisiertes Beratungsunternehmen. Unser Firmensitz befindet sich im schönen Sursee, mitten in der Schweiz. Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit online ausbauen wollen, können wir von Anfang an in allen Belangen beraten und unterstützen. Wir können Unternehmen mit bestehendem Online-Marketing helfen, dieses zu optimieren. Wir können auf langjährige Erfahrung in den Bereichen Digitales Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO), eCommerce, Webentwicklung, Google Ads, Informationstechnologie (IT), Betriebswirtschaft, Public Relations und Entrepreneurship zurückgreifen. Kern unserer Arbeit sind die Konzeption und Umsetzung der Online-Vermarktung von Kundenprodukten über Online-Shops und die gesamte Bandbreite der Vermarktungskanäle inklusive der technischen Umsetzung.

Kontakt

GHC GmbH

Gordian Hense

Josef-Müller-Weg 6

6210 Sursee

+41 (0) 62 791 14 13

+41 (0) 44 575 30 83

gh@ghc-gmbh.ch

https://www.ghc-gmbh.ch

Bildquelle: Rubaitul Azad