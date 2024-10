Gondella erweitert Kundenservice mit der P´X Industry Solution

Gondella begleitet Einzelhandelsketten in ganz Europa mit maßgeschneiderten Einrichtungskonzepten, modularen Regalsystemen und der Anfertigung individueller Ladeneinrichtungen bei der Eröffnung und Optimierung von Märkten. Im Mai 2024 hat sich das Unternehmen entschieden, die Kundenkommunikation und die interne Effizienz mit aussagekräftigen 3D-Visualisierungen, Plänen und Angeboten aus der P´X Industry Solution von Perspectix zu verbessern.

Mit Beratungskompetenz und einem breiten Produktspektrum für Supermärkte, Baumärkte, aber auch Drogerien, Gartencenter und Zoofachgeschäfte bietet Gondella seit über 60 Jahren komplette Ladeneinrichtungen aus einer Hand. Der Kundenservice des internationalen Unternehmens im Hauptquartier belgischen Nazareth erarbeitet anhand der Informationen aus dem Vertrieb Lösungen mit allen technischen Details für interne wie externe Kunden. Neben den belgischen Kunden unterstützt das Team bereits Vertriebsprozesse in Niederlassungen in Frankreich, Spanien und Großbritannien. Weitere Länder werden folgen.

Entscheidung für Perspectix

Gondella hat sich einige Zeit nach einem 3D-Konfigurator mit Visualisierung umgesehen: „Der visuelle Aspekt wird bei Entscheidungen über den Umbau von Geschäften immer wichtiger“, sagt Frederic Declercq, General Manager von Gondella, Belgien. „Wir fühlen uns verpflichtet, unseren Kunden schnell ein lesbares Angebot mit Visualisierungen zur besseren Verständlichkeit für ihr geplantes Investment geben.“ Nach einem intensiven Auswahlverfahren, Machbarkeitsstudien und Abklärung technischer Details hat sich das Unternehmen im Mai 2024 für die P´X Industry Solution von Perspectix entschieden. Der umfassende 3D-Konfigurator mit Berechnungs- und Visualisierungsmöglichkeiten wird mit ihrem ERP-System Microsoft Business Central integriert. Inzwischen wird das System bei Gondella ausgerollt.

Effiziente Konfiguration mit überzeugender Darstellung

„Mit der P´X Industry Solution werden wir Konzepte und Angebot schneller, effizienter und überzeugender erstellen“, sagt Frederic Declercq. Insbesondere Angebote mit zahlreichen Standard-Elemente wie Regalen und Gondeln, wie sie für die Lebensmittelmärkte größerer Kunden benötigt werden, profitieren bereits davon. Für neue Konzepte müssen die anpassbaren Elemente aus 3D-Katalogen nur per „drag and drop´ in der Ladenumgebung platziert werden. Sämtliche Bestandteile werden automatisch in Stücklisten mitgeführt, die zur Angebotserstellung an Business Central gesendet werden. „Dank geringerer Komplexität des Auftragsprozesses werden wir unsere Durchlaufzeiten verkürzen, Fehler während Produktion und Installation vermeiden und die Kunden mit der Präsentation ihres Ladenkonzepts begeistern,“ sagt Frederic Declercq.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

Firmenkontakt

Perspectix AG

André Kälin

Hardturmstrasse 253

CH-8005 Zürich

+41 44 445 95 95

+41 44 445 95 96



http://www.perspectix.com

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.