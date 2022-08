GoLive Hausboot-Urlaub24.de|Hausboot mieten neu gedacht

Neue führerscheinfreie Hausboote mieten in Mecklenburg, Müritz, Peene, Brandenburg, Ücker|Urlaub zum Wohlfühlen| Markenstart Hausboot-Urlaub24.de

Führerscheinfreie Hausboote zum Wohlfühlen an Top-Standorten an naturnahen Revieren zu fairen Preisen! Das ist das Konzept des Portals Hausboot-Urlaub24.de, einer Marke der Smobilia aus Berlin, welche beim kürzlichen GoLive der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Unabhängig, ob es sich um die Wohlfühl-Boote der Extraklasse, smarte Designboote oder einfache Holzboote handelt; unabhängig davon, ob es die atemberaubende Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte oder die naturbelassene Flusslandschaft um die Peene, die Ücker/Randow oder auch um die Brandenburger Gewässser um Potsdam handelt, ein Urlaub auf dem Hausboot ist immer ein Erlebnis. Alle Hausboote, auch für Anfänger, können auf den Flüssen und Seen der verschiedenen Reviere ohne Führerschein befahren werden.

Was erwartet die Erholungssuchenden?

Für viele Menschen ist der Hausbooturlaub ein großes Abenteuer, das sowohl zu zweit als auch mit der ganzen Familie erlebt werden kann. Bei hausboot-urlaub24.de können die unterschiedlichsten Hausboote mit verschiedenen Ausstattungen gemietet werden. Beim Hausboot mieten geht es hauptsächlich um einen Familien- oder Gruppenurlaub in der Natur oder als Städtereise – Kurzurlaube oder ein Firmenfest sind mit Hausboot-Urlaub24.de ebenso möglich. Wer ein Hausboot ohne Führerschein mieten möchte ist genau richtig – alle Boote sind führerscheinfrei oder mit Charterschein (Erwerb vor Ort) zu fahren – eine Übersicht findet sich hier. Wer ein Hausboot kaufen möchte, dem bietet das Unternehmen Hausboote mit diversen Ausstattungen zum Kauf an – auch mit Liegeplatz – interessierte Hausbootkäufer finden weitere Infos dazu unter hausboot-urlaub24.de/hausboot-kaufen.

Kann man die Boote auch ausserhalb der üblichen Saison anmieten?

Alle Boote sind fahrbar – ausser im Winter. Wer z.B. in der kalten Jahreszeit ein Luxushausboot mieten oder ein Hausboot mit Sauna buchen möchte, für den hat dann ein festliegendes Hausboot den Vorteil, dass es sich wie ein Ferienhaus auf dem Wasser anfühlt. Natürlich bietet ein auch festliegendes Hausboot die Möglichkeit, zahlreiche Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen. Das Hausboot Mieten um Berlin erlaubt sogar einen Städteurlaub vom Boot aus. Jedes Hausboot ist mit Küche, Bad, Wohnzimmer, TV und allen notwendigen Utensilien ausgestattet. Manche Hausboote ermöglichen einen Saunabesuch nach dem Schwimmen oder einen Abend vor dem Kamin. Das Hausboot mieten Müritz oder an der Peene ermöglicht einen Wellness-Urlaub auf dem Boot! Fahrende Hausboote machen es möglich, die Landschaft näher zu erkunden und dort zu ankern, wo es gefällt. Die meisten Hausboote sind mit Plotter und Fishfinder für Anglerurlaube ausgerüstet.

Die Boote der Extraklasse für Ihren Hausbooturlaub

Großzügige Terrassen, eine herrliche Landschaft und jede Menge Komfort erwarten die Erholungssuchenden im Bootsurlaub. Die Heimathäfen der Hausboote liegen in Buchholz an der Müritz, bei Brandenburg an der Havel und in Loitz und Demmin an der Peene – die Marina Eggesin erschliesst erstmalig das noch unberührte Revier Ücker-Randow für Hausbooturlaube. Je nach Standort können die umliegenden Sehenswürdigkeiten besichtigt werden.

Die Mecklenburgische Seenplatte mit dem Plauer See, dem Fleesensee und dem Kölpinsee bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Anlegen, Angeln, Ausruhen oder zu unterschiedlichen Wassersportmöglichkeiten. Ein Besuch in den Schlössern, im Kletterpark oder Tierpark ist bei den Kindern beliebt. Der Hausboot Urlaub Seenplatte sorgt für jede Menge Abwechslung. Das Hausboot mieten Müritz erlaubt den Besuch des Müritzeums. Beim Hausboot mieten Brandenburg kann gleich die örtliche Kulinarik probiert werden. Die Kinder können vom Hausboot Peene aus Fahrradtouren entlang des Flusses unternehmen. Das Abendessen in der Marina Beetzsee schmeckt dann doppelt so gut.

Jeder Hafen hat seinen eigenen Charme und entsprechende Angebote. Die Marina Buchholz ist einer der Heimathäfen des Unternehmens. Kleine Hafenlokale mit besonderen Fischspezialitäten sowie Pommes und Fischstäbchen für die Kleinen sind ein willkommener Ausklang eines ereignisreichen Tages auf dem Hausboot. Die Marina Loitz bietet zahlreiche Möglichkeiten für maritime Einkäufe. Fischspezialitäten und andere lokale Leckereien sollte sich kein Hausbooturlauber entgehen lassen- Beim Hausboot mieten um Berlin sollten mindestens zwei Tage nur für den Besuch der Stadt eingeplant werden. Die Marina Demmin bietet zusätzliche Reize, die es nur hier gibt.

Der Hausboot Urlaub – lassen Sie sich von den Wasserstraßen Deutschlands verzaubern!

Müritz bedeutet „kleines Meer“ und ist ein See der Mecklenburgischen Seenplatte. Dabei handelt es sich um den größten See, der ausschließlich auf deutschem Gebiet liegt. Im Bootsurlaub können Sie den Müritz-Nationalpark erkunden. Boot mieten Müritz ist für die Kinder ein tolles Abenteuer in der freien Natur. Die drei Seebecken des Beetzsees sind durch Kanäle, die befahren werden können, verbunden. Beim Boot mieten Müritz sollten Sie darauf achten, was Ihnen beim Hausboot Urlaub besonders wichtig ist. Die Marina Loitz hat eine eigene E-Bike Ladestation. Die Marina Beetzsee als großer Wasserwanderrastplatz bietet zahlreiche tolle Einkaufsmöglichkeiten. Die Marina Buchholz als einer der Anlegestellen für Hausboote überhaupt, ist für alle interessant, die mehr Trubel lieben. Von der Marina Demmin aus kann das Zentrum bequem zu Fuß erkundet werden. Genießen Sie einen unvergesslichen Urlaub auf dem Hausboot Ihrer Wahl! Alle Marinas verfügen über einen benachbarten Stellplatz für Wohnmobile oder einen Campingplatz.

Über Hausboot-Urlaub24.de

Hausboot-Urlaub24.de ist eine Marke der S m o b i l i a G m b H & C o. K G mit Sitz in Berlin.

Die Kunden und Gäste können ab 5 verschiedenen Abfahrtsbasen in 4 Revieren und auf mehr als 40 verschiedenen Routen ihren perfekten Urlaub wählen und Reisen von 3 bis 21 Nächten als Einweg- oder Hin- und Rückfahrt in ihrem Lieblings-Fahrgebiet genießen. In der Hausbootflotte mit 5 verschiedenen Modellen findet jeder Gast sein Wunschboot, je nach Personenanzahl & Budget. Alle Boote sind voll ausgestattet für ein entspanntes Leben an Bord, stilvoll und bequem eingerichtet und viele bieten Sonnendeck und Klimaanlage oder auch eine Sauna. Weitere Fragen und Antworten rund um das Thema Hausboot finden sich unter hausboot-urlaub24.de/hausboot-mieten-fragen-antworten.

