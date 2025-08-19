Goldpreis auf Rekordkurs – Juwelier Grützmacher empfiehlt Verkauf von Altgold und Investition in Goldmünzen

Berlin, August 2025 – Der Goldpreis hat im ersten Halbjahr 2025 mit einem Anstieg von rund 26 Prozent und 26 Allzeithochs ein historisches Niveau erreicht. Haupttreiber sind die Nachfrage institutioneller Investoren sowie anhaltende geopolitische Unsicherheiten. Auch Privatanleger nutzen die Gelegenheit, um Altgold zu verkaufen oder Edelmetalle als sichere Anlage zu erwerben.

„Wir erleben derzeit eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gold in allen Formen. Wer Altgold, Schmuck oder Münzen verkaufen möchte, erzielt aktuell besonders attraktive Konditionen“, erklärt Ralf Grützmacher, Sprecher der Juwelier Grützmacher GmbH. Gleichzeitig sei das Interesse am Gold kaufen stark gestiegen: „Viele Kunden entscheiden sich dafür, Teile ihres Vermögens in Goldmünzen oder Barren umzuschichten, um sich gegen Inflation und Währungsschwankungen abzusichern.“

Der Berliner Edelmetallhändler Juwelier Grützmacher ( www.altgoldankauf-berlin.de

) bietet seit vielen Jahren professionellen Goldankauf in Berlin, transparente Preisgestaltung und sofortige Auszahlung. Neben dem Ankauf von Altgold und Schmuck gehören auch der Verkauf von Anlageprodukten wie Barren und Goldmünzen kaufen zum Serviceangebot.

Kontakt:

Juwelier Grützmacher GmbH – Edelmetallhandel

Web: www.altgoldankauf-berlin.de

E-Mail: info@traumringe24.de

Goldankauf Berlin – weil Vertrauen seit 1871 zählt

Sie möchten in Berlin Gold verkaufen und legen Wert auf Erfahrung, Seriosität und faire Preise? Wenn Sie auf Erfahrung, Kompetenz und Vertrauen setzen, dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir sind nicht nur Ihr fachkundiger Berater für den Goldankauf in Berlin, sondern auch seit 1871 ein etabliertes Unternehmen mit Tradition.

Mit über 150 Jahren Erfahrung gehören wir zu den traditionsreichsten Goldhändlern Deutschlands. Unser Erfolg beruht auf Vertrauen, Ehrlichkeit und der konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Ob Privatperson, Erbengemeinschaft oder Sammler: Unsere Kunden profitieren von echtem Fachwissen, präzisen Marktanalysen und einem persönlichen Service, der weit über den Standard hinausgeht.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.