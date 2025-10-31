Goldener Herbst im SeeMOUNT

Active Nature Resort: Wellness, Genuss & Urlaubsglück für Familien, Paare und Aktivliebhaber

Silbertal, Oktober 2025 – Wenn sich das Montafon in warmen Goldtönen präsentiert, beginnt im SeeMOUNT – Active Nature Resort** ein Herbst, der alle Urlaubswünsche erfüllt: Wellness-Auszeit, Genussreise, Familienabenteuer oder romantische Zweisamkeit. Das familiengeführte 4-Sterne-Superior-Hotel kombiniert Herzlichkeit mit alpinem Lifestyle – und lädt mit attraktiven Herbst-Angeboten zur entspannten Auszeit ein.

Alle Herbst-Angebote

Herzlich, persönlich & familiengeführt – ein Resort mit Seele

Im SeeMOUNT begegnet Ihnen echte Gastgeberkultur. Die Gastgeberfamilie führt das Hotel mit Leidenschaft, Wärme und Blick fürs Detail. Jeder Gast wird persönlich empfangen, individuell begleitet – und fühlt sich vom ersten Moment an willkommen. Perfekt für:

Familien, die Wert auf unkomplizierte Herzlichkeit legen

Paare, die ein ruhiges, liebevolles Ambiente schätzen

Alle, die sich zuhause fühlen möchten

Wellnesswelt für Genießer, Ruhesuchende & Paar-Auszeiten

Die großzügige SeeMOUNT-Wellnesswelt bietet Regeneration auf höchstem Niveau – ideal für Wellnessfans, erschöpfte Berufstätige, Paare und Mütter/Väter, die endlich wieder Zeit für sich finden möchten.

Highlights:

Infinity-Outdoor-Pool mit Bergblick

Indoor-Pools & Whirlpools

Vier Saunen + Relaxzonen

Adventure-Shower, Kneipp-Becken

Beauty- & Massageprogramm

Wellness-Urlauber und Paare profitieren besonders vom „SeeMount Wellnessdays“-Angebot mit SPA-Gutschein.

Jetzt Wellness Urlaub im SeeMOUNT anfragen

Kulinarik, die begeistert – Genuss für Familien, Feinschmecker & Paare

Mit der Genusspension Plus ist jeder Tag ein Fest für den Gaumen:

Großes Frühstücksbuffet

Nachmittagsbuffet & Snacks

Tee, Kaffee & Vitalsäfte

Abendliches 5-Gänge-Menü

Für Paare bietet das Hotel Romantik-Dinner-Momente, Familien freuen sich über flexible Essenszeiten und regionale, frische Zutaten.

Zimmer & Suiten – Komfort für jede Zielgruppe

Ob Familienurlaub, romantische Suite oder komfortables Doppelzimmer:

Die 60 Zimmer & Suiten mit Balkon bieten Raum zum Wohlfühlen.

Perfekt für:

Familien: große Familienzimmer, viel Platz & Ausstattung

Paare: Premium-Suiten mit Aussicht

Natur- & Ruhesuchende: Zimmer mit Panoramablick

https://www.seemount.meinwellnessurlaub.com/

Aktiver Herbst – ideal für Wanderer, Familien & sportliche Gäste

Der Herbst im Montafon ist Wander-Zeit! Direkt vor der Hoteltüre starten leichte Familienwege, Panorama-Touren und anspruchsvolle Routen.

Für jede Zielgruppe:

Familien: einfache Wanderwege, Naturspielplätze, E-Bike-Touren

Aktive: Sportprogramm, geführte Bergtouren

Paare & Genießer: gemütliche Sonnenplätze, Bergseen, Naturerlebnisse

Das SeeMOUNT bietet täglich ein abwechslungsreiches Aktivprogramm – inklusive.

HERBST-ANGEBOTE FÜR ALLE ZIELGRUPPEN

Für Paare & Wellnessgäste

SeeMount Wellnessdays: 4 Nächte + EUR30 SPA-Gutschein

Kuschel-Auszeit: Romantikpaket mit Schokofondue

Für Familien

Happy Family Days: Kinder bis 7 Jahre gratis

Großzügige Familienzimmer

Indoor-Pool, Outdoor-Pool & Naturerlebnisse

Für Preisbewusste & Flexible

7=6 Super Deal – 7 Nächte bleiben, nur 6 bezahlen

Für Aktive

Geführte Wanderungen

Bike-Touren & E-Bikes

Aktivprogramm & Fitness

Warum der Herbst im SeeMOUNT so besonders ist

goldene Natur & mildes Klima

weniger Trubel – mehr Raum für Ruhe

perfekter Mix aus Wellness, Aktivität & Genuss

familiengeführtes Ambiente mit Herz

attraktive Herbstangebote für jede Zielgruppe

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

