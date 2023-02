Golden Crown Konzerngruppe führt Gespräche mit Rüstungsindustrie auf der IDEX und NAVDEX 2023 in Abu Dhabi (V.A.E.)

Die International Defence Exhibition & Conference (kurz IDEX) ist die größte Wirtschaftsmesse der Rüstungsindustrie für Staatssicherheit und Rüstungsgüter und findet alle zwei Jahre in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) statt.

Die IDEX ist auf offensive Kampfsysteme, für den Angriff, und defensiver Art, für die Verteidigung, ausgerichtet.

Parallel zur IDEX findet, findet vom 20. bis 24. Februar 2023 die NAVDEX ( Naval Defence & Maritime Security Exhibition) auf dem Gelände des ADNEC (Abu Dhabi National Exhibitions Company) statt, diese umfasst den ADNEC Jachthafen für Marineschiffe, mit täglichen Vorführungen auf dem Wasser und einen Ausstellungsbereich im Freien.

Die IDEX und NAVDEX 2023, sind weltweit die strategisch wichtigsten Verteidigungsmessen und stehen unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate: https://idexuae.ae

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang am Rande, dass Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, aktuell einen interreligiösen Gebäudekomplex, entworfen vom britischen Architekten Sir David Adjaye, auf der Insel Sa“adijat nördlich der Hauptstadt Abu Dhabi entstehen lässt, mit dem Namen “ Abrahamitisches Haus der Brüderlichkeit„.

Seinen Ursprung hat das Projekt in dem „Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen“, weshalb dieses Projekt, initiiert von Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, durchaus als Brückenbau und Dialog zwischen den Religionen, der Kultur und Toleranz, verstanden werden kann.

Die Golden Crown Companies Repräsentation L.L.C. Konzerngruppe mit Sitz in Abu Dhabi, geführt von Seiner Exzellenz Mohamed Bin Kardous Alameri unterstützt internationale Investoren im Bereich Management und Investment. Hierzu stehen der Golden Crown SOTAC Gruppe strategische Marktanalysen, ausgeprägte Expertisen und lokale Beziehungen zur Verfügung, welche im Verbund der GCC-Staaten: Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate sowie in den GCC-Kandidaten: Jemen, Jordanien und Marokko, zum Einsatz kommen.

Im Vordergrund stehen dabei transparente, individuelle Lösungen, wobei das Hauptziel einer jeden Strategie eine erfolgreiche und nachhaltige Investition ist.

Aktuell führt die Golden Crown Companies Repräsentation L.L.C. Konzerngruppe auf der IDEX und NAVDEX Gespräche mit Vertretern der Rüstungsindustrie, welche als Wirtschaftszweig Ausrüstungen für das Militär herstellt.

Der Kernbereich ist die Herstellung von Waffen, mobilen und stationären Waffensystemen und Munition zur Erfüllung hoheitlicher Sicherheitsaufgaben. Der Markt für Rüstungsgüter unterscheidet sich von anderen Märkten vor allem dadurch, dass in den meisten Industrieländern der Staat Monopsonist auf diesem Markt ist, allenfalls kommt es vor, dass ausländische Nachfrager – meist wiederum Regierungen – zugelassen sind.

Genau hier greift die Golden Crown Companies Repräsentation L.L.C. Konzerngruppe für den Bereich der GCC zum Vorteil der Kunden des militärisch-industriellen Komplex ein, dies in Übereinstimmung mit Gesetzen und Regularien, welche klar definieren, in welchem Handlungsfeld sich die Rüstungsindustrie bewegen darf.

Vor diesem Hintergrund sieht die Golden Crown Konzerngruppe den aktuellen Schwerpunkt im dreißigsten Jahr des Bestehens der IDEX und NAVDEX, im erweiterten Bereich der Kommunikations- oder Überwachungstechnologien.Um die Nachfrageseite der Rüstungsindustrie zu betrachten, unterscheidet die Golden Crown Companies Repräsentation L.L.C. Konzerngruppe in diesem Zusammenhang zwischen Staaten und den „restlichen“ Nachfragern. Dabei schließen sich die Bezeichnungen Monopson, also Nachfrage-Monopol und ein Auftreten auf dem Weltmarkt nicht zwingend aus.

Mehr Informationen über Golden Crown sehen Sie hier: https://www.golden-crown.ae

