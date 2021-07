Gold Stories: Neue Online Plattform rund um edle Metalle

philoro Edelmetalle launcht interaktive Content-Plattform

(Wien/Leipzig, Juli 2021) Von goldenen Hintergrund-Stories über den Mythos Gold und die vielfältigen Facetten des begehrten Edelmetalls bis zu aktuellen Podcasts, Interviews und Info-Videos – all dies bietet ab sofort www.goldstories.com, das neue Content-Portal des Edelmetallhändlers philoro.

Dabei kommen Anleger auf der Suche nach den besten Experten-Tipps ebenso auf ihre Kosten wie all jene, die sich glanzvolles Storytelling rund um die vielfältigen Bedeutungen von Gold in der Kultur, für die Gesellschaft oder auch für nachhaltige Investments wünschen. Das Online-Portal ergänzt das inzwischen für sein Design und die Inhalte preisgekrönte Print-Magazin Au79 des Unternehmens, das in Hochglanz und hochwertig ebenfalls Faszinierendes und Wissenswertes aus der Welt der Edelmetalle bietet. Das Magazin kann unter der Rubrik “Service” auf der philoro-Website kostenlos abonniert oder heruntergeladen werden.

“Das neue Portal ist eine logische Erweiterung der bestehenden Informations- und Service-Angebote von philoro,” hebt Martin Krieger, Projektleiter für den Online-Vertrieb bei philoro, hervor und ergänzt: “Zeitgemäße Formate wie Podcasts, Videostreams von Interview-Runden mit Gesprächspartnern aus Wirtschaft, Sport oder Kultur sowie begleitende Postings auf Vertriebskanälen wie Facebook oder Instagram bieten einen Informationsvorsprung, der nicht nur in Krisenzeiten im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert ist.”

Als “sicherer Hafen” für Anleger aller Größenordnungen sind Gold und Edelmetalle eine Anlageform mit rasant wachsender Attraktivität – die aber auch individuelle Beratung und langjähriges Know-how erfordern. Dies gab für philoro den Impuls, zusätzlich zum laufend wachsenden Filialnetz auch das Online-Angebot substanziell auszubauen und die zahlreichen faszinierenden Facetten von Gold und anderen Edelmetallen in einem innovativen Content-Portal zu vermitteln

“Unser bestens funktionierender und sicherer Online-Handel erfreut sich seit dem vergangenen Jahr einer noch größeren Beliebtheit als zuvor. Es ist in dem wachsenden virtuellen Umfeld daher nur folgerichtig, dass wir unseren Kunden auch zuhause und am Smartphone wertvolles Know-how und hilfreiche Insights in die Märkte und unser dynamisch wachsendes Unternehmen bieten”, zeigt Raphael Scherer, Deutschland-Geschäftsführer von philoro, die strategische Dimension auf. Und er liefert als Beweis für die unternehmerische Entscheidung gleich nach: “Die Bewertung als “Bester Online-Goldhändler” im jährlichen Ranking des renommierten deutschen Anlegermagazins Focus Money bestätigt unsere Strategie vollauf.”

Über philoro

philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut mit langjähriger Erfahrung private ebenso wie institutionelle Kunden online und an zwölf Standorten im deutschsprachigen Raum sowie in einer Niederlassung in Hongkong. In Deutschland ist das Unternehmen an den Standorten Leipzig, Berlin, Bremen, Hamburg und Freiburg vertreten. Im Jahr 2020 hat die philoro Unternehmensgruppe einen Gesamtumsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Web-Shop und im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, aber auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände. Dazu gehören die zertifizierten Goldprodukte gemäß LBMA (London Bullion Market Association) sowie die Lagerung von Edelmetallen und die Produktion von personalisierten Produkten. Das hohe philoro Servicelevel, kombiniert mit einer attraktiven Preispolitik, ist ausschlaggebend für die anhaltend große Beliebtheit von Edelmetallen in allen Zielgruppen.

Das Qualitätsmanagement von philoro erhielt vom TÜV NORD die DIN EN ISO 9001:2015-Zertifizierung.

