Gold-Standard für den R2R-Prozess

Frankfurt a. Main / Los Angeles – 2. April 2025 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) unterstützt in vollem Umfang das Cloud-basierte Clean-Core-Prinzip von SAP und bietet damit dem Office of the CFO entscheidende Vorteile in der Transformation zu SAP S/4HANA als auch im anschließenden Betrieb des ERP. SAP hat den Gold-Standard für den Record-to-Report-Prozess definiert und BlackLine ist darin ein fester Bestandteil.

Laut der aktuellen Studie von BlackLine vertrauen in Deutschland lediglich 59 Prozent der Befragten aus dem C-Level und den Finanzorganisationen ihren Finanzzahlen komplett und 36 Prozent nur weitestgehend. Den Hauptgrund dafür sehen die Befragten in zu geringer automatischer Kontrolle (37 Prozent) und der Vielfalt der Datenquellen (32 Prozent).

Mit der BlackLine Lösungsergänzung zum SAP Clean Core erhalten Unternehmen eine auf ihre Anforderungen anpassbare Plattform, die ein hohes Maß an Governance und Automatisierung sowie Echtzeiteinblicke in den Status ihrer Finanzen ermöglicht. Manuelle Tätigkeiten außerhalb des ERP-Systems für den Finanzausschuss, wie etwa das Ausziffern oder das Thema manuelle Buchungen, werden ebenso automatisiert, wie Intercompany-, Invoice-to-Cash- oder in den Konsolidierungs- und Financial-Analytics-Prozesse.

Mehr Effizienz und Flexibilität bei deutlich reduzierten Individualisierungskosten

Unternehmen, die bei einer Transformation zu SAP S/4HANA und im anschließenden Betrieb des ERP auf Clean Core und BlackLine setzen, eliminieren ihre bisherigen Individualprogrammierungen und profitieren von entscheidenden Vorteilen in der vereinfachten Adaption neuer ERP-Versionen sowohl für den Prozess der Transformation als auch im anschließenden Betrieb. Neue Finanzprozesse werden bereits bei der Planung der Transformation berücksichtigt und für die höchstmögliche Automatisierung teils neu definiert. Das hat den Vorteil, dass veraltete, oft komplexe und unzureichend dokumentierte Individualprogrammierungen nicht auf das neue System umgezogen werden müssen. Das Ergebnis: die Komplexität wird reduziert, die Wartung erleichtert und das Budget geschont. Die CFOs und ihre Finanzabteilungen starten nach der Transformation mit einem bereinigten Clean-Core-System, das von zusätzlichem Code und ineffizienten Prozessen bereinigt ist.

Zukunftsweisendes Clean-Core-Prinzip mit BlackLine

Die SAP Cloud und BlackLine ermöglichen es, die SAP Cloud mit konfigurierbaren Erweiterungen zu betreiben, ohne den Kern der Plattform zu beeinträchtigen. SAP hat BlackLine in den Gold-Standard für den R2R-Prozess aufgenommen. Das stellt sicher, dass die Entwicklungen zwischen BlackLine und SAP abgestimmt sind und bietet die nötige Flexibilität, um Innovationen wie KI effizient zum Einsatz zu bringen. Zudem entsteht damit eine größere Agilität, weil erforderliche Anpassungen außerhalb des SAP Produktkerns vorgenommen werden. Damit werden die Updates konfigurierbarer Standardsoftware unkomplizierter und weniger risikobehaftet und es senkt die Betriebskosten sowie den Wartungs- und Support-Aufwand. Clean Core von SAP und BlackLine helfen den Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern und eine nachhaltige IT-Infrastruktur zu etablieren.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das „Office of the CFO“, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt.

Die umfassende Plattform von BlackLine deckt geschäftskritische Prozesse ab, darunter Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Einblicke in Echtzeit durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt.Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen.

