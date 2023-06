Gold sparen mit Auszeichnung! SOLIT Edelmetallsparplan wieder mit Bestnoten

Viele Geldanlagen sind Sparern zu kompliziert und undurchsichtig. Goldsparpläne sind leicht nachvollziehbar und einmal abgeschlossen, muss man sich um nichts mehr kümmern.

Wiesbaden 06.6.2023 Zum achten Mal in Folge wurde der Edelmetallsparplan „SOLIT Edelmetalldepot“ durch das Business Magazin Focus Money mit sehr gut ausgezeichnet. In allen vier Kategorien wie Preis, Service, Vertragsgestaltung und Lagerung und Lieferung erhielt der Goldsparplan Bestnoten. Nicht umsonst ist SOLIT Marktführer bei Goldsparplänen. Über 70.000 Kunden nutzen bereits das SOLIT Edelmetalldepot als Baustein für ihre Vermögensanlage. Die Geldanlage ist mit persönlicher Beratung bei ausgewählten Volksbanken und Sparkassen erhältlich und online bei der DKB.

„Das ist nicht nur eine tolle Auszeichnung unserer Arbeit“, so Andreas Ullmann Geschäftsführer der SOLIT Vertriebs GmbH. „Das zeigt auch, dass unsere Angebote sehr gut auf die Anlegerbedürfnisse abgestimmt sind. Durch unsere Kunden wissen wir, dass Flexibilität ein Hauptbedürfnis ist: Flexibilität in der Anlagehöhe, in der Laufzeit und im Produktmix. Anleger können bereits ab 25 EUR pro Monat anlegen, die Mindestlaufzeit ist auf ein Jahr begrenzt und kann auch monatlich unterbrochen werden, wenn gerade die Finanzen anderweitig eingesetzt werden müssen. Und wer möchte, kann neben Gold auch in Silber, Platin oder Palladium mehrwertsteuerfrei investieren. Jeder Kunde kann sich so seinen eigenen Edelmetallsparplan zusammenstellen.“

Gemäß einer Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen nimmt das Girokonto im Frühjahr 2023 die Spitzenposition unter den genutzten Geldanlagemöglichkeiten ein (38 Prozent). Danach folgt das Sparbuch bzw. die Spareinlagen mit etwa 33 Prozent. Haken dabei ist, dass die Inflationsquote auch durch steigende Zinsen nicht ausgeglichen werden kann und die Sparsumme somit faktisch an Wert verliert. Immobilien sowie Renten- und Kapitallebensversicherungen belegen Platz drei und vier der beliebtesten Geldanlagen. Insgesamt gibt es in Deutschland 2023 noch über 80 Millionen Kapitallebensversicherungen. Anlageoptionen wie Aktien rangieren erst auf Platz 7 der Liste.

Als Gründe für eine vorsichtige Geldanlage oder das Parken des Einkommens auf dem Girokonto wird vor allem die undurchschaubare Komplexität der meisten Geldanlagen genannt, das hohe Risko und der Wunsch nach steter Verfügbarkeit der Ersparnisse. Hier könnte ein Goldsparplan als Grundbaustein helfen. Es ist ein gut verständliches Produkt: Der Kunde wählt selbst aus, wie lange und in welcher Höhe er seine Sparrate einzahlt und was er am Ende erreichen möchte wie z.B. eine Goldmünze oder einen Silberbarren etc. Und nach Vertragsabschluss spart er automatisch, ohne sich weiter darum kümmern zu müssen. „Durch den monatlichen Kauf von Edelmetallanteilen nutzt der Anleger den „cost-average-Effekt“, also den Durchschnittskosteneffekt und kauft so langfristig automatisch zum günstigsten Preis“, erläutert Andreas Ullmann. „Der Kunde muss sich auch nicht darum kümmern, wo und wie er das Gold sicher lagert, denn das machen wir für ihn. Ein Goldsparplan allein wird natürlich die Rentenlücke nicht stopfen, aber es ist ein guter Anfang und ein krisensicheres Investment, da der Goldpreis zwar auch schwanken kann, aber noch nie seinen Wert komplett verloren hat. Und wer erstmal sein erstes Goldstück tatsächlich in den Händen hält, der wird sehen, dass Geldanlage in Sachwerte auch Spaß machen kann.“

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein optimiertes Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 140 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.

Andreas Ullmann ist Geschäftsführer der SOLIT Vertriebs GmbH und hauptverantwortlich für das gesamte Vertriebspartnergeschäft der SOLIT Gruppe.

