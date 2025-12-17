Gold kaufen ab 5 Euro: Hamburger Fintech Spargold startet App für sichere Edelmetall-Investments

Vermögensaufbau leicht gemacht: Die neue Spargold App bietet Zugang zu physischem Gold und Silber und steuerfreie Lagerung im Zollfreilager – jetzt für iOS und Android verfügbar.

HAMBURG – 16. Dezember 2025 – Wer sein Vermögen vor Inflation schützen will, landet oft beim „Sicheren Hafen“ Gold. Doch hohe Mindestanlagen und Lagerkosten schreckten Kleinanleger bisher ab. Die Hamburger Spargold GmbH ändert das ab sofort: Mit dem offiziellen Start der Spargold App (verfügbar im Apple App Store und Google Play Store) wird der Handel mit professionellen Edelmetallen so einfach wie Online-Shopping.

In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit demokratisiert das Fintech-Startup den Zugang zu physischen Werten. Dank modernster Technologie können Nutzer über die App bereits ab 5 Euro in Gold, Silber und Platin investieren – zu Konditionen, die sonst oft Großinvestoren vorbehalten sind.

„Finanzielle Sicherheit darf kein Privileg der Reichen sein“, erklärt Nils Gregersen, Mitgründer und CEO der Spargold GmbH. „Mit der Spargold App verbinden wir die älteste Währung der Welt – Gold – mit der Bequemlichkeit moderner Fintech-Lösungen. Egal ob fünf Euro oder fünfzigtausend: Bei uns erhält jeder denselben professionellen Marktzugang und höchste Sicherheitsstandards.“

Die wichtigsten Funktionen der Spargold App im Überblick:

Gold für jeden Geldbeutel: Durch Stückelung von großen Barren (Fractional Ownership) ist der Einstieg schon mit Kleinstbeträgen möglich, bei voller physischer Deckung.

Steuervorteile nutzen (Zollfreilager): Die Edelmetalle lagern in Hochsicherheits-Zollfreilagern. Das ermöglicht Kunden, Weißmetalle wie Silber und Platin ohne Mehrwertsteuer zu kaufen – ein direkter Renditevorteil von 19 %.

Jederzeit liquide: Anders als Münzen im heimischen Tresor können die Bestände in der App während der Marktzeiten (Mo-Fr) sekundenschnell zum aktuellen Kurs wieder verkauft werden. Dank institutioneller Partnerschaften garantiert Spargold dabei hohe Liquidität auch für größere Transaktionen.

Ein Gründerteam aus Finance, Tech und Recht

Hinter der Spargold GmbH stehen drei Experten, die ihre Disziplinen bündeln, um den Edelmetallmarkt ins digitale Zeitalter zu holen:

Nils Gregersen (CEO), ehemaliger IBM-Experte, bringt tiefgehende Erfahrung in Fintech und Gold-Tokenisierung mit. Er verbindet Konzernstrategie mit der Innovationskraft digitaler Assets.

Julien Scholz (CTO), Informatiker und Entwickler seit seinem zehnten Lebensjahr, leitet die technologische Entwicklung und garantiert Banken-Sicherheitsstandards sowie eine intuitive Nutzerführung.

Helge Ippensen (CLO) verantwortet den rechtlichen Rahmen und sorgt für vollständige Compliance – ein entscheidender Vertrauensfaktor im deutschen Finanzmarkt.

„Unser Ziel war eine Plattform, die technologisch überlegen, aber kinderleicht zu bedienen ist“, ergänzt Julien Scholz. „Wir automatisieren Kauf und Lagerung, um genau die Hürden und Gebühren abzubauen, die Einsteiger bisher abgeschreckt haben.“

Die Spargold App steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Weitere Informationen unter: https://spar.gold/de/app

Pressekontakt: Spargold GmbH Nils Gregersen E-Mail: press@spar.gold Web: https://spar.gold/de

Die Spargold GmbH ist ein Hamburger Fintech-Unternehmen mit Sitz in Jever, das den Handel mit physischen Edelmetallen digitalisiert. Über die Spargold App können Anleger bereits ab Kleinstbeträgen in Gold, Silber und Platin investieren. Das Unternehmen setzt auf höchste Sicherheit durch Lagerung in Zollfreilagern und maximale Transparenz durch die Blockchain-Technologie GramChain (Silver Bullion), die Bestände öffentlich verifizierbar macht.

Firmenkontakt

Spargold GmbH

Nils Gregersen

Hermannstraße

26441 Jever

01579/2495340



https://spar.gold

