Gold für das Handwerk: Markus Herbicht erhält den „Toques d“Or Meilleur Ouvrier – Best Worker“, eine der höchsten Auszeichnungen der internationalen G

Große Ehre für einen der profiliertesten Küchenhandwerker der Hauptstadt: Markus Herbicht wurde am 27. April 2026 im Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen mit dem Titel „Toques d“Or Meilleur Ouvrier – Best Worker“ ausgezeichnet – eine Ehrung, die weit über Sterne hinausgeht und in Deutschland eine absolute Ausnahme ist.

Eine Auszeichnung, die nicht für Trends vergeben wird, sondern für ein Lebenswerk. Für Präzision, für Haltung – und für echtes Handwerk am Herd.Der Titel „Toques d“Or Meilleur Ouvrier – Best Worker“ steht innerhalb von „Toques d“Or International“ für die absolute Spitze kulinarischer Berufung. Er wird nur an Persönlichkeiten verliehen, die über viele Jahre hinweg außergewöhnliche Leistungen, technisches Können und kulinarische Expertise unter Beweis gestellt haben.

Mit der Goldmedaille am Bande in den deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold würdigt Toques d“Or International Markus Herbichts langjährigen Verdienste um die kulinarische Handwerkskunst – ein Symbol für höchste handwerkliche Qualität, Kreativität und Professionalität. International ist diese Auszeichnung eine Seltenheit – in Deutschland tragen sie nur wenige. In Berlin gehört Markus Herbicht zu den Ersten überhaupt, die diese Ehrung erhalten. Und genau das macht sie so besonders: Sie ist kein Moment, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Konsequenz.

Ein Koch, der das Handwerk lebt

Markus Herbicht steht für handwerkliche Präzision, ehrliche Produkte, klare Aromen – und eine Küche, die sich nicht von Trends treiben lässt. Seine „Hauptstadtküche – made in Berlin“ verbindet mediterrane und asiatische Einflüsse mit regionalen und saisonalen Zutaten – getragen von seiner klaren Philosophie: Qualität ist kein Zufall, sondern Pflicht! Was bei anderen Konzept ist, ist bei ihm Überzeugung – seit Jahrzehnten.

Mehr als ein Preis – ein Statement für echte Küche

Toques d“Or International steht weltweit für eine Küche, die sich klar zum Handwerk bekennt: keine künstlichen Zusatzstoffe, keine industriellen Hilfsprodukte – dafür Transparenz, Qualität und Verantwortung.

Über 7.500 Köche und Restaurateure in mehr als 150 Ländern gehören zur Gemeinschaft – verbunden durch ein gemeinsames Verständnis von echter Kochkunst.

Ein Fest für die Gastronomie

Die feierliche Verleihung fand am 27. April 2026 von 12:00 bis 14:00 Uhr im Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen in Berlin statt – begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten, inspirierenden Worten von Laudator Sven Oswald (Journalist & Autor) und einem Publikum, das weiß, was echtes Handwerk bedeutet.

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Bildquelle: (c) Markus Herbicht