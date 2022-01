Göttinger Urologe geht Dank YouTube viral

Urologie als Thema auf YouTube – informativ und humorvoll

Dr. med. Dr. phil. Stefan Buntrock, Urologe in Göttingen, will Informationen rund um sein Fachgebiet vermitteln. Mithilfe von YouTube gelingt dies leicht verständlich und trotzdem fundiert.

Niere, Harnleiter, Harnröhre und vieles mehr gehören zum Themengebiet der Urologie. Die beschäftigt sich nämlich mit dem harnleitenden System. Ein hochgradig spannendes Gebiet, das jeden einzelnen Menschen betrifft.

Urologie – was ist das überhaupt?

„Der beste Urologe in Göttingen? Dr. Buntrock!“ Über solche Feedbacks von Patienten freuen wir uns natürlich sehr, denn täglich geben wir in unserer Praxis alles für die Menschen, die uns aufsuchen. Aber was ist überhaupt die Urologie? Früher galt sie fast hinter vorgehaltener Hand als männliches Äquivalent zum Gynäkologen. Doch die Urologie ist viel mehr. Sie beschäftigt sich mit der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie von

– Niere

– Harnleiter

– Harnblase

– Harnröhre

– Prostata

– und vielem mehr

Mögliche Erkrankungen können sein:

– Blasenentzündung

– Nierenbeckenentzündung

– Nierenfunktionsstörungen

– sexuell übertragbare Krankheiten

– Prostataleiden

– unkontrollierter Harndrang

Die Urologie ist für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Das soll nun mit dem YouTube-Kanal geändert werden, den wir ins Leben gerufen haben, denn die Urologie betrifft uns alle.

Nieren & Co. auf YouTube

Der große Erfolg unseres YouTube-Kanals “ UroChannel“ gibt uns recht. Die Menschen schätzen hochwertige Informationen, die gut verständlich verpackt sind. Und eine Prise Humor hat noch niemals jemandem geschadet. Im Gegenteil: Humor lockert das komplette Thema etwas auf. Auch Erkrankungen können so besprochen werden, ohne dass die Informationen zu trocken wirken.

Dabei sind die Fakten, die in den Videos vermittelt werden, sowieso alles andere als langweilig. Wie funktioniert ein Beckenboden und was ist das überhaupt? Welche Faktoren können nächtlichem Harndrang zugrunde liegen? Wie kann Impotenz in Zusammenhang mit Schlafapnoe stehen?

Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, produzieren wir unsere Videos auch auf Englisch. Mit über 33.000 Abonnenten sind wir auf einem sehr guten Weg. Unsere Videos sind eine coole Informationsquelle für ein Thema, dem sonst relativ wenig Coolness anhaftet.

Privatpraxis in Göttingen

Die Urologie als Themenkomplex ist eng mit der Sexualität der Menschen verbunden. So ist zum Beispiel die Prostata anatomisch direkt an der männlichen Harnröhre zu finden. Mit zunehmendem Alter kann sich die Prostata vergrößern und entsprechende Beschwerden setzen ein.

Die Kombination aus YouTube-Kanal und Praxis hat sich bewährt. Die Menschen bekommen einen ersten Eindruck von unserer Tätigkeit und der erste Eindruck lässt sich bekanntlich nicht korrigieren. Wenn die Chemie stimmt, fällt es viel leichter, einen Termin beim Urologen in Göttingen zu buchen, denn eine Arztsuche ist nicht zuletzt auch Vertrauenssache.

Zu den Fachgebieten der Privatpraxis in Göttingen gehören Urologie, Sexualmedizin und Sportmedizin. Mit seinem YouTube-Kanal sensibilisiert Dr. Dr. Buntrock Menschen für Erkrankungen des harnleitenden Systems. Gleichzeitig informiert er unterhaltsam zu Themen rund um die Urologie.

Ihnen geht es wahrscheinlich so wie mir, wenn ich selbst einmal einen Arzt benötige. Rein ins Internet, Urologe Göttingen, Urologie Göttingen, Sexualtherapie Göttingen oder Sextherapie Göttingen gegoogelt und Praxishomepages angeschaut. Und genauso wie ich stellen Sie sich die Frage: Ist dieser Arzt wohl der Richtige für meine Probleme? Ist der gut? Kann ich mich dem anvertrauen? Meistens schaue ich mir dann noch die Fotos an und frage meine Frau, wie sie den Kollegen oder die Kollegin dem Gesamteindruck nach findet.

Wie Sie sehen, ist die Arztsuche auch für Ärzte nicht leicht, geht es neben der Fachkompetenz doch auch um die Frage, ob auf der persönlichen Ebene wohl die Chemie stimmt. Denn zur geglückten Behandlung gehört auch ein vertrauensvolles Verhältnis. Die Arztbewertungsportale im Internet legen beredt Zeugnis ab über missglückte Arzt-Patienten-Kontakte aller Art. Da wird der eben noch hochgelobte Fachexperte schon in der nächsten Bewertung zum geschmähten Quacksalber und Nichtskönner. Ob ein Arzttermin als erfolgreich empfunden wird, hängt von allerlei Faktoren ab und von den aufeinandertreffenden Persönlichkeiten.

