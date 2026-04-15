Göhler auf der Data Centre World 2026: zuverlässige Energieversorgung für Notstromanlagen in Rechenzentren

Externe Bevorratung mit Kraftstoffen

Hösbach/Frankfurt am Main, 15. April 2026 – Göhler Anlagentechnik, Experte für industrielle Dienstleistungen und Anlagenbau, nimmt an der Data Centre World 2026 in Frankfurt teil. Neben einem umfangreichen Portfolio für Anlagentechnik, Verfahrenstechnik, Tankfahrzeuge und Tankschutz bietet das Unternehmen auch Services für Rechenzentren an. In diesem Bereich übernimmt Göhler Planung, Bau, Wartung und Instandhaltung von Tankanlagen für Notstromversorgungsanlagen. Seine Services für Rechenzentren stellt das Unternehmen am 6. und 7. Mai 2026 an Stand J112 vor.

Rechenzentren sind eine wichtige Basis für Cloud-Dienste, KI-Anwendungen und viele andere digitale Prozesse. Höchste Zuverlässigkeit ist daher in allen Bereichen notwendig, insbesondere bei der Energieversorgung. Denn bereits kurze Stromausfälle können gravierende wirtschaftliche und operative Folgen haben. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Verfügbarkeit und Sicherheit der Energieversorgung. Notstromanlagen sind ein wichtiger Bestandteil von Rechenzentren.

Dieselgeneratoren sichern die unterbrechungsfreie Stromversorgung im Ernstfall. Damit die Systeme jederzeit zuverlässig funktionieren, ist eine kontinuierliche und sichere Versorgung mit Betriebsstoffen wie Kraftstoff und AdBlue unerlässlich. Autonomiezeiten sind dabei obligatorisch vorgeschrieben, eine externe Bevorratung von Kraftstoff und AdBlue erforderlich.

„Die Notstromversorgung ist ein integraler Bestandteil von modernen Rechenzentren“, sagt Tobias Zahn, Projektleiter in der Verfahrens- und Anlagentechnik bei der Göhler GmbH & Co. KG. „Wir unterstützen Kunden bei der Planung und Umsetzung der Notstromversorgung und freuen uns darauf, unsere Services für Rechenzentren auf der Data Centre World 2026 vorzustellen.“

Planung und Systemintegration

Göhler unterstützt Kunden bei Planung, Bau und Instandhaltung von Notstromversorgungsanlagen für Rechenzentren und steht ihnen bei der Lagerung und Bereitstellung der dafür benötigten Kraftstoffe zur Seite. Das Unternehmen verfügt als WHG-Fachbetrieb über große Erfahrung im Umgang mit wassergefährdenden Medien und hat in über 50 Projekten im Bereich Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Zu den Leistungen für Rechenzentren gehört eine umfassende Planung in allen Bereichen des Lagerbaus – von Behälter- und Lagertechnik über Pumpen- und Steuerungstechnik bis zur Systemintegration. Die grundlegende Planung und die präzise Ausarbeitung der Anlage erfolgen in 3D-CAD-Systemen. Als WHG-Fachbetrieb ist Göhler nach den gängigen Standards wie ISO 14001 Umweltmanagement und ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert.

Interessierte können Göhler Anlagentechnik auf der Data Centre World Frankfurt 2026 an Stand J112 besuchen.

Seit über 75 Jahren steht die Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation verbindet Göhler Tradition mit Innovation und bietet ganzheitliche Lösungen für anspruchsvolle technische Herausforderungen.

Mit rund 350 Mitarbeitenden und achten Standorten in Deutschland ist das Unternehmen optimal vernetzt und unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen mit hochwertigen technischen Lösungen. Als zertifizierter Fachbetrieb nach WHG und SCC sowie ISO 9001 und ISO 14001 garantiert Göhler höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Erfahrung, Know-how und ein hoher Qualitätsanspruch stehen für Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

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Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik

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