Go with the GLOW: Dieser neue Ökostromtarif von MARCLEY erhält das Grüner Strom-Label

Bonn, 15. Januar 2025. Zum ersten Mal hat sich die MARCLEY GmbH dazu entschieden, einen ihrer Stromtarife – „GLOW-Strom“ – mit dem Grüner Strom-Label zertifizieren zu lassen. MARCLEY setzt sich dafür ein, dass Bürger:innen ihre persönliche Energiewende umsetzen und regenerativen Strom beziehen können – dafür machen sie ungenutzte Dachflächen von Mehrfamilienhäusern nutzbar. Mit der Zertifizierung des GLOW-Stromtarifs fördert der Energieanbieter auch darüber hinaus die Energiewende, denn pro verbrauchter Kilowattstunde Ökostrom fließt nun ein fester Beitrag in den Ausbau erneuerbarer Energien – das garantiert das Gütesiegel der Umweltverbände.

„Das Grüner Strom-Label bestätigt unsere Mission, die Energiewende mit fairen und zukunftssicheren Lösungen für die Wohnungswirtschaft voranzutreiben. Wir sind stolz, dieses Zertifikat zu tragen. Es bestätigt unseren Einsatz für nachhaltige Stromprodukte und bietet unseren Kunden und Kundinnen eine unabhängige Bestätigung unserer Umweltstandards“, erklärt Florian Schulte, Mitbegründer der MARCLEY GmbH.

Mit dem innovativen Tarif GLOW-Strom bringt MARCLEY grüne Energie direkt aus den Solaranlagen auf den Hausdächern in die Haushalte. „Go with the Glow“ vereint Nachhaltigkeit mit Kosteneffizienz: MARCLEY entwickelt und betreibt innovative Energiekonzepte speziell für die Wohnungswirtschaft.

„Mit jedem zertifizierten Tarif rücken wir unserer Vision einer erneuerbaren und zugleich bürgernahen Energieversorgung ein Stück näher. Energieversorger wie MARCLEY zeigen, dass Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien auch in Mehrfamilienhäusern möglich sind, so dass auch Mieterinnen und Mieter davon profitieren können. Unser Ziel ist es, durch solche Partnerschaften die Energiewende weiter voranzutreiben und nachhaltige Lösungen für alle greifbar zu machen.“, erklärt Daniel Craffonara, Geschäftsführer des Grüner Strom Label e.V.

Kernkriterium der Grüner Strom-Zertifizierung ist, dass die Stromanbieter mit einem festen Betrag je verbrauchter Kilowattstunde die Energiewende fördern. Die garantierten Investitionen fließen in verschiedene Sektoren, wie den Ausbau der Erneuerbaren Energien, Mobilitätswende, Energieinfrastruktur, Energieeffizienz sowie sonstige energiewende-dienliche Projekte, wie Naturschutz oder Bildung. Durch die Gütesiegel Grüner Strom und Grünes Gas wurden seit 1999 bereits mehr als 1.900 Energiewende-Projekte mit über 96 Millionen Euro gefördert.

