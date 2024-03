GMP+ Feed Certification Scheme 2024: Verpflichtende Zertifizierung ab dem 1. April 2024

Die Sicherheit von Lebensmitteln tierischen Ursprungs ist ein unverzichtbarer Aspekt jeder verantwortungsvollen Futtermittelproduktion. Mit dem GMP+ Feed Certification Scheme gewährleisten Unternehmen höchste Standards in ihrer Lieferkette. Ab dem 1. April 2024 wird die Zertifizierung nach dem erneuerten GMP+ FC scheme 2020 für Unternehmen in der Futtermittelindustrie verpflichtend.

Das GMP+ Schema, das für „Good Manufacturing Practices“ steht und die Integration von HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) einschließt, wurde in den Niederlanden entwickelt. Es legt Anforderungen an die Erzeugung, den Transport, die Lagerung, den Umschlag und den Handel von Mischfutterprodukten, Futtermitteln, Vormischungen und Zusatzstoffen fest. Dabei geht es flexibel auf die Produktionsbedingungen der Unternehmen in der Futtermittelproduktion ein und bietet eine maßgeschneiderte Lösung für die Branche.

Warum sollten Unternehmen eine GMP+ Zertifizierung anstreben?

Erfüllung internationaler Anforderungen: Die Zertifizierung ermöglicht es Unternehmen, die Anforderungen ihrer internationalen Handelspartner zu erfüllen und ihre Geschäftsmöglichkeiten auszuweiten.

Transparenz und Rückverfolgbarkeit: Durch die Zertifizierung verbessert sich die Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Produkte entlang der gesamten Lieferkette, was sowohl für Unternehmen als auch für ihre Kund/-innen von entscheidender Bedeutung ist.

Internationale Marktposition und Wettbewerbsvorteile: Die Zertifizierung sichert Unternehmen eine internationale Marktposition und Wettbewerbsvorteile, indem sie das Vertrauen ihrer Kund/-innen in ihre Produkte stärkt.

Optimierung von Prozessen und Effizienz: Das GMP+ Schema zielt darauf ab, Prozesse zu optimieren und die Effizienz der Produktion zu steigern, was langfristig zu Kosteneinsparungen und einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit führt.

Der Umstieg auf das erneuerte GMP+ FC scheme 2020 ist eine Herausforderung, die jedoch mit Unterstützung gemeistert werden kann. Die care-impuls GmbH bietet beratende Unterstützung an, um sie durch den Zertifizierungsprozess zu führen und sicherzustellen, dass Sie die höchsten Standards in Bezug auf Futtermittelsicherheit und -qualität erfüllen.

Über die care-impuls GmbH: Die care-Impuls GmbH ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, CSR und Rating von ESG-Systemen. Der breitgefächerte Kundenstamm erstreckt sich über Kund*innen die Lebensmittel und Futtermittel produzieren, transportieren, lagern, zubereiten u.v.m. Das Unternehmen unterstützt und berät diese Kund*innen dabei zu verschiedensten Anforderungen, Bereichen, Normen sowie Standards. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sowohl interne als auch externe Praxisseminare zu einem branchenspezifischen Thema an.

