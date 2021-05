Glück funktioniert auf Knopfdruck

17 Nationen tragen mit ihren Botschaften Freude und Hoffnung in die Welt.

312 Teilnehmer aus 17 Ländern waren voller Vorfreude und gleichzeitig in heller Aufregung. Und so gab es auch zittrige Hände und schweißnasse Achseln. Während eines Live Events sollte jeder von ihnen innerhalb von 60 Sekunden seinen persönlichen Glücks- oder Erfolgshack in die Welt bringen.

Unter der Anmoderation des Keynote Speakers Hermann Scherer ging es am Sonntag, den 30.5.2021 heiß her – in vier verschiedenen Sprachen. Und tatsächlich gelang es allen gemeinsam, den 1. Internationalen Zoom-Hack-Slam Weltrekord aufzustellen.

Unter den Teilnehmern befand sich auch Diana Hochgräfe, Personal Trainerin, Autorin und Mentorin aus Hamburg. Sie erklärte den Besuchern dieses Events, wie einfach es ist, sich in einen glücklichen Zustand zu versetzen. Letztlich ist es ganz simpel, wenn man sich mit seinem inneren Kind verbindet – also einfach mal wieder das macht, was einem in der Kindheit Spaß und Freude bereitet hat. Sie selbst geht trotz ihres Alters von 43 Jahren regelmäßig schaukeln, weil sie dies sofort in einen Zustand voller Fröhlichkeit und Glückseligkeit versetzt. Während sie in den blauen Himmel schaut, die Sonne genießt und dem Gesang der Vögel lauscht, fühlt sie sich vollkommen frei und unbeschwert, was gerade in der jetzigen Zeit so immens wertvoll ist.

Ja, Glück funktioniert tatsächlich auf Knopfdruck, wenn man es in sich selbst aktiviert.

Diana Hochgräfe litt jahrelang unter Depressionen und schaffte es schließlich, aus der Dunkelheit auf die Sonnenseite des Lebens zu gelangen. Heute unterstützt sie andere Menschen dabei, sich von ihren Ängsten zu befreien und ihr volles Potenzial zu entfalten, um ein glückliches und gesundes Leben zu führen.

Als Personal Trainerin, Autorin und Mentorin unterstütze ich andere dabei, ein glückliches und gesundes Leben zu führen.

