Glorious GMMK Pro: dein individuelles Luxus-Keyboard

Berlin, 12.03.2021

Dein individuelles Luxus-Keyboard. Mit der GMMK Pro präsentiert Glorious PC Gaming Race eine modulare Gaming-Tastatur, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Das schicke Gehäuse aus CNC-gefrästen Aluminium ist im 75-prozentigen TKL-Layout gehalten und lässt und gibt deiner Maus-Hand so zusätzlichen Bewegungsfreiraum. Die mechanischen Switches und Keycaps sind separat erhältlich, so hast du die volle Kontrolle, welche Kombinationen am besten zu dir passen. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Das Gehäuse der Tastatur besteht aus präzise gefertigtem, CNC-gefrästem Aluminium. Das verleiht der GMMK Pro eine hochwertige Haptik und bildet dank seiner Widerstandsfähigkeit die ideale Grundlage für ein langlebiges Liebhaberstück.

Zusätzliche Gummischichten entkoppeln Basisplatte und PCB vom Gehäuse. Das sorgt für ein besonderes Tippgefühl und dämpft Geräusche, sodass die GMMK Pro trotz ihres Metallgehäuses angenehm klingt. Mit entsprechenden Switches lässt sich das Tippgeräusch dem persönlichen Geschmack anpassen.

Alle Features der Glorious GMMK Pro im Überblick:

-Modulare mechanische Tastatur im ISO oder ANSI-Layout

-TKL-Formfaktor (75 %) ohne Ziffernblock

-Geräuschdämpfende Zwischenschicht aus Gummi

-Vollständig programmierbarer Drehregler

-Inklusive Werkzeugen zum schnellen Austausch von Schaltern und Tastenkappen

-Kompatibel mit 5-poligen Tastenschaltern

-Hergestellt aus CNC-gefrästem Aluminium

-Integrierte RGB-Beleuchtung mit südlich ausgerichteten LEDs

-Frei konfigurierbare seitliche Leuchtstreifen

-N-Key-Rollover und Anti-Ghosting über USB

-Keine Schalter und Tastenkappen enthalten, separat erhältlich

Die vorinstallierten GOAT-Stabilisatoren dienen zur Verstärkung der größeren Tasten. Sie sorgen dafür, dass diese nicht wackeln oder sich beim Betätigen verkanten und werden von Glorious ab Werk geschmiert. Die Stabilisatoren sind verschraubt, sodass sie nicht wackeln, aber leicht austauschbar sind. Die Glorious GMMK Pro kommt als Barebone, sodass du freie Wahl bei den Switches und Keycaps hast. Dank der 5-Pin-Kontakte hast du die Option, jede Taste mit einem anderen Switch auszustatten und die Tastatur deinen Vorlieben anzupassen. Und wenn mal ein Switch defekt ist, tauschst du ihn einfach aus.

Jeder einzelne Sockel ist bereits ab Werk mit einer südlich ausgerichteten RGB-LED ausgestattet, die in 16,8 Mio. Farben erstrahlt. Zwei Leuchtstreifen an den Seiten des Tastaturgehäuses ergänzen die RGB-Beleuchtung der Glorious GMMK Pro und geben ein weiches Licht an die Umgebung ab.

Dank der USB-C-Buchse an der Tastatur hast du außerdem freie Wahl beim Anschlusskabel und kannst dessen Farbe passend zu den Keycaps wählen. Das hat außerdem den Vorteil, dass bei einem Kabelbruch noch längst nicht die ganze Tastatur hinüber ist.

Die neu entwickelte Software Glorious Core bietet dir vollständige Kontrolle, damit du deine Spiele so genießen kannst, wie du es willst. Das leicht zu bedienende Interface lässt dich Beleuchtung, Makros, Shortcuts und vieles mehr anpassen. Außerdem ist die GMMK Pro mit Open-Source-Lösungen von VIA und QMK kompatibel. So bietet sie dir die Möglichkeit, tiefer in die Materie individueller Tastaturen einzutauchen.

Als Grundlage für deine persönliche Wunschtastatur dienen zwei Farbvarianten: Wähle aus der silbernen White Ice und der schwarzen Black Slate. Beide sind jeweils in einer ANSI- und einer ISO-Ausführung erhältlich und können ab sofort bei Caseking vorbestellt werden. Die ANSI-Tastaturen sind voraussichtlich ab Juni, die ISO-Varianten ab Juli lieferbar.

Die Glorious GMMK Pro bei Caseking:

www.caseking.de/glorious-gmmk

Die Glorious GMMK Pro ist in ISO und ANSI Konfiguration jeweils in Black Slate (Schwarz) und White Ice (Silber) für 199,90 Euro erhältlich. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

