GlobalBlock: Jetzt Ihre Marke schützen – vor der Preiserhöhung handeln!

Ab dem 9. Januar 2025 wird der Preis für GlobalBlock und GlobalBlock+ aufgrund der Integration von etwa 40 zusätzlichen Domainendungen angepasst. Wenn Sie noch in diesem Jahr buchen, können Sie die aktuellen, günstigeren Preise sichern.

Was ändert sich?

Im Januar erweitert GlobalBlock den Schutz um rund 40 neue Domainendungen, darunter gTLDs, ccTLDs und Web3.0-Domains. Bestehende Kunden profitieren automatisch von dieser Erweiterung, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Die neuen Domainendungen werden nahtlos in den bestehenden Schutz integriert, sodass Sie noch umfassender abgesichert sind.

Mit GlobalBlock schützen Sie Ihre Marke über mehr als 600 Domainendungen hinweg – einschließlich traditioneller und neuer Top-Level-Domains (TLDs) sowie moderner Web3-Domains. Bis Ende 2024 wird dieser Schutz auf 700 bis 800 TLDs ausgeweitet, um eine noch größere Abdeckung zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Markenname auf einer Vielzahl von Domainendungen blockiert ist, sodass niemand sonst ihn registrieren kann. Angesichts der stetig wachsenden Anzahl an TLDs ist dieser Schutz unerlässlich, um Risiken wie Markenmissbrauch zu minimieren.

Einfache und effiziente Verwaltung

Mit GlobalBlock sparen Sie Zeit und Ressourcen, da Sie Ihre Marke mit einer einzigen Transaktion über zahlreiche Domains hinweg schützen können. Dieses System vereinfacht die Verwaltung Ihres Domainportfolios erheblich und reduziert den administrativen Aufwand sowie die Kosten, die normalerweise mit der Registrierung und Pflege vieler Domains verbunden sind. Dadurch können Sie sich auf wichtigere Geschäftsbereiche konzentrieren, während Ihre Marke umfassend geschützt bleibt.

Erweiterter Schutz durch GlobalBlock+

GlobalBlock+ geht noch einen Schritt weiter und bietet zusätzlichen Schutz vor Look-alike-Varianten Ihrer Marke. Diese Varianten werden häufig in Phishing-Angriffen und anderen betrügerischen Aktivitäten genutzt. Mit GlobalBlock+ wird nicht nur Ihre Marke, sondern auch deren ähnliche Schreibweisen und visuell verwirrende Varianten blockiert. Dies ist in einer Zeit zunehmender Cyberbedrohungen von entscheidender Bedeutung, um den Ruf Ihrer Marke und die Sicherheit Ihrer Kunden zu schützen.

Hauptmerkmale von GlobalBlock

Exakte Übereinstimmungsblockierung

GlobalBlock: Blockiert Ihren Markennamen über alle unterstützten TLDs hinweg, sodass niemand Ihre Marke ohne Erlaubnis registrieren kann.

GlobalBlock+: Erweitert den Schutz auf ähnliche und visuell verwirrende Domains, um Phishing und betrügerische Aktivitäten zu verhindern.

Priority AutoCatch

Automatische Erfassung und Blockierung von zuvor registrierten Domains, sobald diese wieder verfügbar werden. So bleiben auch abgelaufene, aber wichtige Domains geschützt.

Domain-Unblock

Blockierte Domains können bei Bedarf ohne zusätzliche Kosten freigegeben und genutzt werden. Dies bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Domainstrategie an wechselnde Geschäftsanforderungen anzupassen.

Umfassender Markenschutz

Schützt sowohl registrierte als auch unregistrierte Marken, Firmennamen und Prominentennamen. Dieser Ansatz gewährleistet, dass Ihre Marke in jedem Szenario geschützt ist.

Vorteile von GlobalBlock

Kosteneffizienz: Vermeiden Sie die hohen Kosten für die Registrierung und Erneuerung zahlreicher Domains. GlobalBlock bietet eine zentrale und kostengünstige Lösung.

Betriebliche Einfachheit: Reduzieren Sie den administrativen Aufwand und verwalten Sie Ihr Domainportfolio effizient.

Erhöhter Schutz: Minimieren Sie das Risiko von Markenmissbrauch und schützen Sie Ihre Kunden vor betrügerischen Websites.

Vergleich: GlobalBlock vs. DPML

Abdeckung:

DPML schützt etwa 300 Domainendungen, während GlobalBlock über 600 TLDs abdeckt – mit einer geplanten Erweiterung auf 700 bis 800 TLDs.

Flexibilität:

DPML schützt nur registrierte Marken. GlobalBlock hingegen bietet Schutz für registrierte und unregistrierte Marken, Firmennamen und andere nachweisbare Markenrechte.

Erweiterter Schutz:

DPML Premium schützt Markennamenvarianten, während GlobalBlock+ einen umfassenderen Schutz vor Look-alike-Domains und Phishing bietet.

Wie funktioniert GlobalBlock?

GlobalBlock blockiert die Registrierung Ihrer Marke auf Registry-Ebene über eine Vielzahl von Domainendungen hinweg. Dieser proaktive Ansatz verhindert, dass Dritte Ihre Marke missbrauchen. GlobalBlock+ erweitert diesen Schutz zusätzlich auf ähnliche Schreibweisen und Varianten, die häufig in Phishing-Angriffen genutzt werden. So bietet GlobalBlock einen robusten und zukunftssicheren Schutz für Ihre Marke in der dynamischen digitalen Landschaft.

Sichern Sie Ihre Marke noch heute!

Handeln Sie jetzt, bevor die Preise am 9. Januar 2025 steigen. Mit GlobalBlock profitieren Sie von umfassendem und zukunftsorientiertem Markenschutz – eine lohnende Investition in die Sicherheit Ihrer Marke und den Erfolg Ihres Unternehmens.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/globalblock.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/globalblocks.html (English)

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

