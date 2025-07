Global Closer: 500 Absolventen im digitalen Vertrieb

Sheridan, 17. Juli 2025 – Die Global Closer LLC hat einen bedeutsamen Meilenstein erreicht: 500 Absolventen haben das digitale Sales-Programm erfolgreich durchlaufen. Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, sich ortsunabhängig im Vertrieb weiterzuentwickeln und neue Karrierewege einzuschlagen.

Der Global Closer Kurs ist ein praxisorientiertes Sales-Coaching, in dem Teilnehmer modernste Kommunikationstechniken sowie die psychologischen Grundlagen des Verkaufens erlernen. Sie trainieren den lösungsbasierten Abschluss hochpreisiger Produkte – strukturiert, wirksam und sofort umsetzbar. Das Besondere: Bereits während des Programms arbeiten die Teilnehmer mit echten Leads und erzielen reales Einkommen. Ziel ist es, als selbstständiger Closer tätig zu werden, zu einem Top-Unternehmen im Vertrieb vermittelt zu werden oder sich für eine Position im Kernteam von Global Closer zu qualifizieren. Geeignet ist der Kurs für Angestellte und selbstständige Vertriebler sowie auch für komplette Quereinsteiger. Wer online nach Global Closer Erfahrungen sucht, wird schnell sehen, wie viele Absolventen echte Erfolge feiern konnten – der Beweis, dass Global Closer seriös arbeitet. Einzig der Wille zum Erfolg zählt.

„Ich bin überrascht, dass der Neustart mit Anfang 40 so schnell geht. Vorgestern noch im klassischen 9-to-5-Job im Büro – heute führe ich Kundengespräche im Homeoffice mit Unternehmen aus der gesamten DACH-Region“,

freut sich Martina S. aus Düsseldorf, die seit zwei Monaten als selbstständige Closerin arbeitet.

Der Bedarf an qualifizierten Closern im digitalen Vertrieb wächst kontinuierlich – insbesondere im hochpreisigen Lösungsvertrieb. Global Closer reagiert auf diese Entwicklung mit einem strukturierten, praxisnahen Programm, das Teilnehmer gezielt auf reale Verkaufsprozesse vorbereitet. Als stark wachsendes Unternehmen mit internationalem Netzwerk bietet Global Closer hochwertige Trainings und direkte Karrieremöglichkeiten in einem dynamischen Marktumfeld.

Global Closer LLC ist ein internationales Vertriebsnetzwerk mit Sitz in den USA. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit im digitalen Vertrieb zu begleiten – praxisnah, modern und mit echtem Marktzugang

Kontakt

Gloabal Closer LLC

Stephan Meyer

Capitol Ave 1607

82001 Cheyenne

+4915792467313



http://www.global-closer.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.