Glitter & GRIT: Intuitives Malen und Tarot zum neuen Jahr

Location: divana Verlag – Kreativraum Köln

Street: Wilhelm-Mauser-Straße 47

City: 50827 – Köln (Germany)

Start: 10.01.2026 14:00 Uhr

End: 10.01.2026 17:00 Uhr

Entry: 33.00 Euro (non 19% VAT)

Glitter und GRIT: Neujahr Tarot und intuitives Malen

Kreativität, Intuition und Empowerment zum Jahresbeginn

Mit Glitter und GRIT: Neujahr Tarot und intuitives Malen startet der divana Verlag mit einem kreativen, inspirierenden Format ins neue Jahr. Die Veranstaltung lädt dazu ein, Tarotkarten und intuitive Kunst als Werkzeuge für Selbstreflexion, Kreativität und Verbindung zu erleben.

In einer offenen, queerfreundlichen Atmosphäre werden Karten für das neue Jahr gezogen, ihre Symbole und Bedeutungen erkundet und anschließend künstlerisch umgesetzt. Dabei entstehen ganz persönliche Visionboards – farbenfrohe Begleiter für das neue Jahr, die helfen, Intentionen zu setzen und innere Bilder sichtbar zu machen.

Was die Teilnehmenden erwartet:

– Eine intuitive Tarot-Session zum Jahresbeginn

– Intuitives Malen und kreatives Gestalten

– Raum für Selbstreflexion, Austausch und neue Perspektiven

– Eine unterstützende, queerfriendly und neurodivergenzfreundliche Community

Das Format ist barrierearm gestaltet. Wer Unterstützung beim Zugang benötigt, kann dies bei der Anmeldung angeben. Materialien sind im Eintrittspreis enthalten, Snacks und Getränke gibt es vor Ort.

Glitter & GRIT ist ein kreatives Empowerment-Format des divana Verlags, das Kunst, Intuition und Gemeinschaft verbindet. Unter diesem Label entstehen regelmäßig Veranstaltungen, die Vielfalt, Selbstbestimmung und kreative Selbstfürsorge fördern – queerfeministisch, neurodivergenzfreundlich und offen für alle, die Kunst als Werkzeug für Verbindung begreifen.

Der divana Verlag ist ein junger Kleinverlag mit queerfeministischem Schwerpunkt. Wir veröffentlichen vor Allem Sachbücher und handeln nach dem Motto: Feminismus für alle.

Kontakt

divana Verlag – Natacha Jill Colin

Natacha Colin

Wilhelm-Mauser-Straße 47

50827 Köln

01782950942



http://www.divana-verlag.de

Bildquelle: @Anna Sadoian