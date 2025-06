Glaubwürdig kommunizieren

zwischen Bühne und Büro

In einer Arbeitswelt, die von Tempo, Wandel und Unsicherheit geprägt ist, rückt ein Aspekt immer stärker in den Fokus: die glaubwürdige Kommunikation. Kunden wie Kollegen verlangen keine perfekten Antworten, sondern echtes Interesse, klare Worte und Verlässlichkeit. Doch was bedeutet das konkret – und wie lässt sich diese Art der Kommunikation in der Praxis umsetzen?

Ein entscheidender Impuls dazu kommt aus einem ungewöhnlichen Zusammenspiel: Bühne trifft Business. Der Redner und Kommunikationsexperte Stefan Häseli bringt in seinem Vortrag auf den Punkt, wie sehr wir von Techniken des Theaters profitieren können – nicht, um Rollen zu spielen, sondern um sie bewusst zu leben. Denn genau hier liegt der Unterschied zwischen inszenierter Wirkung und gelebter Beziehung.

Sein Vortrag mit dem Titel „Das Theater um die glaubwürdige Kommunikation“ vereint fundiertes Führungswissen mit kabarettistischer Leichtigkeit. Humor ist dabei nicht nur Stilmittel, sondern Brücke: Er baut Verbindung auf, lockert Situationen und ermöglicht eine neue Perspektive auf eingefahrene Muster. Dabei verliert Häseli nie den Kern aus den Augen – die zwischenmenschliche Wirkung.

Glaubwürdige Kommunikation bedeutet nicht nur, die Wahrheit zu sagen. Es geht um Haltung, um Konsistenz zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir tun. Der Vortrag zeigt eindrucksvoll: Wer authentisch auftritt, schafft Vertrauen – und stärkt dadurch jede Beziehung, ob im beruflichen oder privaten Kontext. Besonders in zwischenmenschlichenBegegnungen zeigt sich schnell, ob jemand sich verstellt oder mit echter Präsenz auftritt.

Was wir vom Theater lernen können? Viel! Beispielsweise den bewussten Umgang mit Status – eine Fähigkeit, die für gelingende Kommunikation im Team unerlässlich ist. Menschen treten nie ohne Rolle auf: Führungskraft, Kollegin, Kunde – jede Begegnung ist geprägt von Erwartungen. Doch wer die eigene Rolle nicht nur spielt, sondern lebt, schafft Raum für echte zwischenmenschliche Interaktion.

Häseli plädiert in seinem Vortrag für einen neuen Blick auf Rollen: Nicht als Maske, sondern als Mittel zur Orientierung. Der Schlüssel liegt in der bewussten Gestaltung – und in der Bereitschaft, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Auch hier zeigt sich die Kraft von Humor: Er öffnet Türen, entwaffnet und verbindet. Gerade in heiklen Situationen kann ein gut gesetzter humorvoller Moment Brücken bauen und Spannungen lösen.

Der Vortrag von Stefan Häseli ist ein Appell: für Authentizität, für klare Kommunikation – und für ein neues Miteinander, das auf echter Beziehung basiert. Wer seine Rolle bewusst lebt, kommuniziert glaubwürdig. Wer mit Humor auftritt, bleibt in Erinnerung. Und wer das zwischenmenschliche Zusammenspiel als Chance versteht, wird nachhaltig wirksam.

Fazit: In einer Zeit, in der Vertrauen die wichtigste Währung ist, wird glaubwürdige Kommunikation zur Führungsaufgabe. Stefan Häselis Vortrag liefert nicht nur Inspiration, sondern konkrete Werkzeuge für mehr Authentizität im Alltag. Eine Einladung, weniger Theater zu machen – und stattdessen echte Beziehungen zu gestalten.

