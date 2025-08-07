Glasreparaturen nach Unwetterschäden

So hilft Ihre Glaserei in der Not

Die Frequenz und Heftigkeit, mit der Unwetter in Deutschland auftreten, hat sich in den letzten Jahren immer mehr erhöht. Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) konstatiert einen signifikanten Anstieg an Naturgefahren. Durch eine kompetente Glaserei Frankfurt sind Sie bei Schadensereignissen gut aufgestellt und erhalten schnell und unkompliziert die nötige Hilfe für die Regulierung.

Wenn es schnell gehen muss

Zerstörte Fenster, beschädigte Balkonverglasungen oder eine kaputte Terrassenüberdachung sind nicht nur optisch ärgerlich. Auch Ihre Wohnqualität, Ihre Sicherheit und die Wärmedämmung werden extrem beeinflusst. Kommt es wetterbedingt (oder durch andere Einflüsse) zu einem Schaden, ist Schnelligkeit gefragt. Sie möchten schließlich so zügig wie möglich wieder mängelfrei und zufrieden leben. Ihre Glaserei Frankfurt kümmert sich darum!

Unser Notdienst ist für Sie täglich rund um die Uhr erreichbar. Wir erledigen im Ernstfall die Notverglasung, sodass Ihre Wohnung oder Ihr Haus keine offenen Stellen hat und Ihr persönlicher Schutz auf jeden Fall gewährleistet ist. Wir sind schnell und zuverlässig vor Ort und im Großraum Frankfurt innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen zu Hause oder in Ihrer Firma.

Ein Glasschaden kann erhebliche Risiken bergen. Von Verletzungsgefahren durch scharfkantige Scherben bis hin zu möglichen Haftungsansprüchen bei Schäden an Dritte. Zudem besteht die Gefahr, dass Ihre Räumlichkeiten ohne intakte Verglasung ungeschützt gegenüber Umwelteinflüssen oder Einbrüchen sind. Wir übernehmen alle notwendigen Schritte, von der ersten Sicherung und Reinigung bis hin zur vollständigen Reparatur.

So beugen Sie Schäden effektiv vor

Wählen Sie schon beim Einbau eine hochwertige Verglasung und achten Sie auf saubere Schnittränder. Lassen Sie am besten Fensterscheiben einbauen, die nicht zu viel Energie absorbieren und vermeiden Sie dadurch thermischen Glasbruch. Sorgen Sie dafür, dass Heiz- oder Kühlgeräte keine kalte oder warme Luft ungehindert auf die Scheibe blasen und stellen Sie keine großen unsicheren Gegenstände direkt vor die Fenster.

Im Außenbereich empfiehlt es sich, auf Äste zu achten, die bei starkem Sturm möglicherweise herunterfallen können. Gleiches gilt für Möbel und andere Gegenstände, bei denen im Fall hoher Windgeschwindigkeiten ein Umherfliegen nicht ausgeschlossen ist. Im Rahmen der Beratung Ihrer Glaserei Frankfurt weisen wir gern auf individuelle Risiken hin und geben Tipps und Lösungsvorschläge für mehr Sicherheit.

Natürlich kann auch die beste Vorbereitung nicht vor heftigem Unwetter schützen. Im Falle eines Falles sind wir für Sie da und übernehmen auch die fachgerechte Entsorgung von Scherben. Je nach Art und Umfang Ihrer Wohngebäude- und Hausratversicherung werden unsere Leistungen übernommen, sodass für Sie kein finanzieller Aufwand entsteht.

Bester Service rund um die Uhr

Glasbrüche in Wohnungen oder Gewerbegebäuden bringen immer Einschränkungen mit sich. Unser Service zielt darauf ab, diese kurzfristig und effizient zu beseitigen. Als erfahrene Glaserei Frankfurt wissen wir genau, was bei der jeweiligen Schadensart zu beachten ist und welche Schritte im Einzelnen unternommen werden müssen. Vom Schaufenster Ihres Ladens über die Terrassentür bis hin zur Balkonverglasung oder dem zerbrochenen Spiegel sind wir auf alles vorbereitet.

Nutzen Sie unsere Hotline und schildern Sie den entstandenen Schaden. Wir kommen dann so schnell wie möglich zu Ihnen und finden eine passende Lösung. Wir sorgen dafür, dass Sie nicht in einem zugigen, ungeschützten und offenen Haus bleiben müssen. Kommt es zu einem unvorhergesehenen Schaden, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner und Helfer in der Not.

Das Familienunternehmen blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurück. Glasermeister Karl Heinz Bischofer, sein Sohn und weitere Mitarbeiter gehören zum professionellen Team. Das Unternehmen ist Experte und Partner bei allen Fragen rund um Projekte mit dem Werkstoff Glas. Moderne Konzepte und individuelle Glasarbeiten in Premium-Qualität machen das Leistungsspektrum aus.

