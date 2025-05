Glaserei mit Expertise

Individuelle Lösungen für jedes Projekt

Von der Reparatur über die Neuanfertigung bis hin zur umfangreichen Beratung. Ihre Glaserei Frankfurt bietet Ihnen individuelle Lösungen für all Ihre Projekte und überzeugt dabei mit Expertise, Fachwissen und handwerklichem Können. Wir kümmern uns um die Herstellung und den Einbau von Duschabtrennungen und Glasschiebetüren, von Balkonverglasungen und Terrassenüberdachungen, Vitrinen und vielem mehr.

Höchste Qualitätsstandards und Präzision

Glas ist ein exzellenter Baustoff. Allerdings sind bei seiner Anwendung Qualität und Präzision gefragt. Um Ihre Sicherheit sowie die Langlebigkeit der Verglasung zu garantieren, werden diese beiden Faktoren bei uns großgeschrieben. Vertrauen Sie auf eine erfahrene Glaserei Frankfurt, die ihr Handwerk versteht und durch Fachwissen, Expertise und Sorgfalt besticht.

Die Qualität der Substanz und die Präzision bei der Verarbeitung spielen auch in Sachen Ästhetik eine Rolle. Um eine optimale Transparenz zu gewährleisten und ein verzerrungsfreies Erscheinungsbild ohne Unebenheiten zu garantieren, wenden Sie sich am besten an einen Profi wie uns. Auch die Passgenauigkeit bei der Installation wird von uns bei jedem unserer Schritte überwacht.

Damit keine Funktionsstörungen auftreten und eine vollständige Dichtheit entsteht, achten wir bei der Montage auf Genauigkeit. Das trägt auch zur Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit bei. Unsere Arbeit sorgt dafür, dass keine Spannungen im Glas entstehen, sodass die Konstruktion über viele Jahre hinweg stabil bleibt.

Ihr Projekt – unsere Expertise

Wir unterstützen Sie bei all Ihren Vorhaben und finden für jedes Projekt eine geeignete Lösung. Als breit aufgestellte Glaserei Frankfurt reparieren wir ihre Fenster, vom Wohn- über den Arbeitsbereich bis zum Keller. Wir stellen Spiegel auf, installieren Sicherheits- oder Funktionsglas und kümmern uns auch um Spezialanfertigungen für den privaten oder den gewerblichen Bereich.

Unser Dienstleistungsrepertoire umfasst eine immer größer werdende Vielzahl an Glasarbeiten. Die Einsatzgebiete werden aufgrund des fortschrittlichen Materials und seiner visuellen Eigenschaften immer größer. Wir beraten sowohl Privathaushalte als auch öffentliche Einrichtungen und Firmen bei der Gestaltung von Innen- und Außenbereichen.

Neben der Neuintegration von Glaselementen organisieren wir zudem die Reparatur von bestehenden Konstruktionen. Sie können uns als Glasnotdienst in Anspruch nehmen und sowohl kleine als auch große Schäden von uns regulieren lassen. Darüber hinaus bieten wir den Service einer umfangreichen Beratung zu all Ihren Fragen rund um das Thema Glas an.

Ihre zuverlässige Glaserei Frankfurt

Im Großraum Frankfurt sind wir gern Ihr Ansprechpartner, wenn es um das Thema Glas geht. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder besuchen Sie unseren Webauftritt. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und setzen Ihr Projekt so schnell und so präzise wie möglich um.

Zu unserem Leistungsspektrum gehört auch die Organisation und Überwachung kompletter Projekte, egal ob es sich um einen Neubau oder eine Sanierung handelt. Wir kümmern uns um die Konzeption, die Montage, die Beratung und übernehmen im Nachgang auch gern die regelmäßige Wartung. Für Projekte aller Art finden wir individuelle und wirtschaftliche Lösungen, die Sie zufrieden stellen und zu Ihrem Budgetrahmen passen.

Beauftragen Sie uns mit Ihren Arbeiten im Bad, in der Küche, auf dem Balkon oder der Terrasse. Wir konstruieren auch lichtintensive Lofttüren mit Industrieästhetik, Zimmertüren mit Glaseinsatz, gläserne Tischplatten, Vitrinen und Vogelschutzgläser.

Das Familienunternehmen blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurück. Glasermeister Karl Heinz Bischofer, sein Sohn und weitere Mitarbeiter gehören zum professionellen Team. Das Unternehmen ist Experte und Partner bei allen Fragen rund um Projekte mit dem Werkstoff Glas. Moderne Konzepte und individuelle Glasarbeiten in Premium-Qualität machen das Leistungsspektrum aus.

Firmenkontakt

Glaserei Bischofer

Karl-Heinz Bischofer

Homburger Landstraße 285

60435 Frankfurt

069 26090064



https://www.glaserei-frankfurt-bischofer.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstr. 18

60329 Frankfurt am Main

069 63198976



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.