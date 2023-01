Glanzleistungen bei der Bodenbearbeitung

LISSMACs neue Serien von Bodenschleifmaschinen und Bodenfräsmaschinen

Innovation ist ein Markenzeichen von LISSMAC. Mit den erstmals auf der Bauma 2022 präsentierten Serien von Bodenschleif- und Bodenfräsmaschinen erweitert das Unternehmen sein Programm um ein neues Produktfeld. „Als führender Hersteller von Fugenschneidern, Stein-, Wand- und Seilsägen sowie Kernbohrgeräten wissen wir, wie man Maschinen baut, die unter härtesten Bedingungen zuverlässig Höchstleistungen liefern. Unsere neuen Schleif- und Fräsmaschinen decken exakt die Bedürfnisse von Profis bei der Bodenbearbeitung ab“, sagt Geschäftsführer Daniel Keller.

Sechs Schleif- und drei Fräsmaschinen bilden die neue, starke Produktfamilie von LISSMAC, die konzipiert ist für eine große Bandbreite an Aufgaben der Bodenbearbeitung von Ruck-Zuck-Reparaturen bis hin zu anspruchsvollen Großeinsätzen. Zum Produktionsstart steht bereits eine umfassende Auswahl an Werkzeugen zur Verfügung, die genau auf die Maschinen und deren Einsatzzwecke abgestimmt sind und höchste Effizienz sowie Zuverlässigkeit gewährleisten. Abgerundet wird das Alles-aus-einer-Hand-Angebot durch die VACUUM-DRY Industriestaubsauger in zwei Leistungsstufen. Ausgestattet mit HEPA-Filtern + PTFE erfüllen sie die Staubklasse H und erzielen Luftströme von 340 m³/h bzw. 510 m³/h.

Glatt und griffig – die neuen BSM Bodenschleifmaschinen

Mit sechs Typen von 2,2 kW bis 11 kW drehmomentstarker Elektropower und 270 mm bis 650 mm Arbeitsbreite erledigen die Bodenschleifmaschinen von LISSMAC das Gros an Aufgaben, die bei der professionellen Bodenbearbeitung anfallen. Die sorgfältig auf die Maschinen abgestimmten LISSMAC Diamantwerkzeuge in unterschiedlichen Körnungen und Segmenthärten produzieren auf Böden wie Beton, Estrich oder Terrazzo erstklassige Oberflächen und punkten mit hohen Standzeiten. Das Stockrollensystem erzeugt eine aufgeraute Fläche ähnlich dem Kugelstrahlen. Hochwertige Sichtflächen können mit den Diamant-Polierpads in kurzer Zeit geschaffen oder saniert werden. Die LISSMAC PKD-Werkzeuge entschichten Oberflächen effektiv von Klebstoffen, Farben oder Beschichtungen.

Die handliche Bodenschleifmaschine BSM 270 E mit 2,2 kW starkem 230-V-Motor und 270 mm Arbeitsbreite begeistert täglich aufs Neue als flinkes Allroundgerät für die abtragstarke Untergrundvorbereitung von Fußböden. Superleicht, superkräftig und superschnell ist die BSM 310 E mit einem besonders langlebigen bürstenlosen 230-V-Motor, 310 mm Arbeitsbreite und 38 kg Einsatzgewicht. Als Gerät fürs Grobe mit hohem Abtrag empfiehlt sich die BSM 340 E mit drehzahlreguliertem, 5,5 kW starkem 400-V-Motor und 340 mm Arbeitsbreite. Eine wirtschaftliche Lösung für alle Fälle, gleichermaßen effizient bei Trockeneinsätzen, ist die 3-Scheiben-Schleifmaschine BSM450 E mit stattlichen 450 mm Arbeitsbreite und 230-V-Motor mit 2,2 kW. Richtig Druck beim anspruchsvollen Trocken- und Nassschliff macht die auf Höchstleistung getrimmte BSM525E mit drehzahlreguliertem, 7,5 kW starkem 400-V-Motor. Die Arbeitsbreite der 3-Scheiben-Schleifmaschine beträgt 525 mm. Flaggschiff-Leistung auf 650 mm Arbeitsbreite liefert die BSM 650 E mit 11-kW-Motor, der auch bei groben Arbeiten die regulierbare Drehzahl kraftvoll durchzieht. Das Gewicht der schweren Bodenschleifmaschine ist optimal ausbalanciert für hohen Abtrag und kräfteschonende Bedienung bei langen Einsätzen. Alle LISSMAC Bodenschleifmaschinen zeichnet aus, dass sie sich auch für wandnahe Arbeiten hervorragend eignen.

Von Grund auf gut – die neuen BFM Bodenfräsmaschinen

Mit Rissen, Blasen, Absplitterungen und einer erhöhten Witterungsanfälligkeit treten die kostspieligen Folgen einer mangelhaften Untergrundvorbereitung früher oder später unweigerlich zutage. Die neuen LISSMAC Bodenfräsmaschinen stellen eine hohe Haftzugfestigkeit auf Beton- und Estrichflächen her und bereiten damit die tragfähige Basis für den weiteren Bodenaufbau. Die kräftigen und robusten Maschinen gleichen Höhenunterschiede bis zu 8 mm aus und entfernen effizient Klebstoffe, Farben sowie Schaumstoffrückstände von Böden. Drei praxisgerecht abgestufte Maschinengrößen liefern Tag für Tag solide Leistung auf 200 mm bis 320 mm Arbeitsbreite. Die exakt auf die Marktanforderungen zugeschnittenen LISSMAC Werkzeuge überzeugen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, sorgen für eine erstklassige Oberflächengüte und garantieren hohe Standzeiten.

Als kompakte Universalmaschine bewährt sich die BFM 200 E, die bei aller Handlichkeit auch mit Leistung und Langlebigkeit auftrumpft – den klassischen LISSMAC-Tugenden. Angetrieben von einem 2,2 kW starken 230-V-Motor erzielt sie Frästiefen von bis zu 2 mm bei einer Arbeitsbreite von 200 mm. Immer noch bedienerfreundlich kompakt, aber eine ganze Leistungsklasse höher angesiedelt ist die BFM 250 E, deren 4 kW starker 400-V-Motor die Power und Ausdauer liefert für fordernde Einsätze mit maximal 5 mm Frästiefe auf 250 mm Arbeitsbreite. Große Flächen und anspruchsvollste Aufgaben sind das Metier der BFM 320 E, der größten Bodenfräsmaschine von LISSMAC mit 320 mm Arbeitsbreite, die sich in kurzer Zeit zu einer Diamantfräse mit 24 Diamantblättern umrüsten lässt. Angetrieben von einem 11 kW starken 400-V-Motor fräst sie in einem Arbeitsgang bis zu 8 mm tief auf Beton C20/25. Ausgestattet mit einem stufenlosen Hydrostat-Antrieb für Vor- und Rückwärtsfahrt schont die ergonomisch gestaltete Maschine die Kräfte des Bedieners bei Dauereinsätzen.

Bild:

Auf dieser Fläche wurde mit einer Seilsäge Maschinenfundamente entfernt.

Mit der Lissmac Bodenschleifmaschine BSM 340 E wurden anschließend Unebenheiten (teilweise Metall) abgeschliffen und die Epoxydharzdünnbeschichtung abgetragen um den Haftgrund für die nachfolgende Spezialbeschichtung zu erstellen.

LISSMAC – UNS BEWEGEN IDEEN

Innovationen sollen Ihre Arbeit vereinfachen, die Wirtschaftlichkeit Ihrer Prozesse sicherstellen und höchste Qualität liefern. Deshalb haben wir uns der Aufgabe verschrieben, Unternehmen aus der Baubranche und der Industrie mit modernster Technologie auf ihrem Weg zu automatisierten und effizienten Prozessen zu begleiten. Welche Herausforderung müssen Sie heute bewältigen? Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Spezialisten Ihre betrieblichen Anforderungen. So ist sichergestellt, dass unsere Systemlösungen aus einer Hand Ihre Prozesse sukzessive optimieren. Die in Serie produzierten Einzelmaschinen und individuellen Sonderanlagen vereinfachen Ihre Arbeitsabläufe und helfen Ihnen, Grenzen zu sprengen.

Wir verstehen uns als Impulsgeber für die moderne Bau- und Industrietechnologie. Die Systemlösungen zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung, kompakte Bauweise und Bedienerfreundlichkeit aus. Unsere Vertriebs- und Servicepartner betreuen Sie entlang des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. Bei Herausforderungen ermöglicht unser weltweites Netzwerk schnelle und unkomplizierte Lösungen. Die hohe Verfügbarkeit der LISSMAC-Anlagen und -Maschinen sorgt für eine hervorragende Auslastung sowie Wirtschaftlichkeit und Effizienz Ihrer Prozesse.

LISSMAC – Innovation. Erfahrung. Qualität.

